Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Բանակում զոհ և գնդերեցների լուծարված ծառայություն

Բանակում զոհ և գնդերեցների լուծարված ծառայություն

Բանակում զոհ և գնդերեցների լուծարված ծառայություն
23.07.2026 | 11:39

Բանակը միայն զենքով չէ ուժեղ. այն ուժեղ է նաև իր հոգևոր ամրությամբ, արժեքներով և այն ծառայությամբ, որն աջակցում է զինվորին ամենածանր պահերին։

Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ Հայոց բանակում 20 և ավելի տարի հոգևոր ծառայություն իրականացրած ՀՀ ԶՈՒ Հոգևոր առաջնորդությունը, ինչպես հայտնի է, 2026թ․ հունվարի 29-ին, ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով, լուծարվեց։ Դա պարզապես վարչական որոշում չէր, այլ մեր նորագույն պատմության մեջ մի աննախադեպ հետքայլ, որը գնդերեցների գնահատմամբ հարված հասցրեց բանակի հոգևոր խնամքի համակարգին, զինծառայողի հոգևոր անվտանգության հիմքերին և մեր ազգային-եկեղեցական ժառանգության շարունակականությանը։

Գնդերեցների ծառայության նպատակներից մեկը զինծառայողների շրջանում առողջ միջանձնային հարաբերությունների ձևավորումն ու հոգևոր խնամքն էր։ Զինծառայողի մահվան վերջին ողբերգական դեպքը կրկին առիթ տվեց անդրադառնալու շուրջ կես տարի առաջ Զինված Ուժերի կողմից միակողմանի դադարեցված Մայր Եկեղեցու հոգևոր ծառայության դերին ու նշանակությանը։

Առաջարկում եմ ընթերցել նախկին գնդերեց Տեր Տրդատ քահանայի հետ մեր համատեղ՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթում (2026, ՄԱՅԻՍ Բ, ԹԻՎ 10 (702)) հրապարակած․

«Ի՞նչ դեր ունեցավ Սարդարապատի ճակատամարտում Հայ Եկեղեցին, և ինչո՞ւ մեր օրերում լուծարվեց ՀՀ ԶՈՒ Հոգևոր առաջնորդությունը» հոդվածը։

Ովքեր կցանկանան ստանալ «Քրիստոնյա Հայաստան» թերթի այդ համարի ամբողջական PDF տարբերակը (որտեղ զետեղված են նաև այլ հետաքրքիր հոդվածներ), պարզապես գրեք մեկնաբանություններում, և սիրով այն կուղարկեմ Ձեզ Messenger-ով։

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 59

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևի «գաղտնիքը»

Ալիևի «գաղտնիքը»

Բեռլին կատարած երեկվա այցի ընթացքում, կանցլեր Մերցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ հուլիսի 12-14-ը Բաքվում տեղի է ունեցել ռուս և գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպում, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ չի եղել: Հանդիպումը վերաբերվել է Ուկրաինական պատերազմին...

Սոցցանցային գրառումներ

Միմինո
Միմինո

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.