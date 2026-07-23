Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.07.2026
 
ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը, որպես աշխարհի խոշորագույն միջուկային տերություններ, պարտավոր են երկխոսել՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ «Մենք մոլորակի ամենամեծ միջուկային արսենալն ունեցող երկրներն ենք, ուստի երկխոսությունից հրաժարվելն անխոհեմություն կլիներ։ Մենք պետք է շփումներ պահպանենք Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, նույնիսկ, եթե շատ հարցերում տարբեր կարծիքներ ունենք»,- ընդգծել է նա Մանիլայի գագաթնաժողովում։               
 
Նորություններ » Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով

Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով

Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով
23.07.2026 | 13:07

Ես իմ հոգնած երազների վրայից հերթով հանում եմ նրանց մաշված զգեստները: Մերկ խաչափայտեր եմ շարում նրանց վրա:

Կրակի տաք բոցերի մեջ վերջապես նրանք կփրկվեն իմ սառը ներսից։

Վերջ...

- Գիտե՞ս՝ վերջում ես հասա այնտեղ, որտեղից սկսում են ապրել նորովի ու երազներ ունենալ նորանոր։

Հիմա իմ ունեցածը հույսերից ու երազներից մնացած փշուրներ են միայն, սնդիկի շաղ եկած գնդիկներ, ու սիրտս իզուր է իր ուշացած ճիչերի արձագանքները փնտրում դատարկ օդի մեջ:

Իսկ ինձնից դուրս ՝ աղմկոտ քաղաքում, ինչ- որ մեկն էլեկտրասյուներից պաստառներ է կախել, որտեղ մարդիկ արհեստական ժպիտներով ու չարչրկված լոզունգներով իրենց տարատեսակ սերերն են գովազդում։

Այնտեղ` աղմկոտ քաղաքում, մի քանիսը բադի շուրթերով բալի շրթունքների մասին հեքիաթներ են պատմում ու փորձում սեր շաղախել ամեն մի անիմաստ բանից։

Ետևում մնացած կիսատ մտքերս ինձ թույլ չեն տալիս առաջ շարժվել, բայց ես համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով...

Ամառային ննջող օրվա մենության մեջ ինչ- որ անմարմին գոյություն իր տխուր վախճանն է տոնում իմ ներսում, բայց ես դեռ, հասկանո՞ւմ ես, շարունակում եմ ապրել Սկիզբներիդ մեջ։

Ժաննա Հայրապետյան

Դիտվել է՝ 633

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևի «գաղտնիքը»

Ալիևի «գաղտնիքը»

Բեռլին կատարած երեկվա այցի ընթացքում, կանցլեր Մերցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ հուլիսի 12-14-ը Բաքվում տեղի է ունեցել ռուս և գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպում, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ չի եղել: Հանդիպումը վերաբերվել է Ուկրաինական պատերազմին...

Սոցցանցային գրառումներ

Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով
Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.