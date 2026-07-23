Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.07.2026
 
ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը, որպես աշխարհի խոշորագույն միջուկային տերություններ, պարտավոր են երկխոսել՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ «Մենք մոլորակի ամենամեծ միջուկային արսենալն ունեցող երկրներն ենք, ուստի երկխոսությունից հրաժարվելն անխոհեմություն կլիներ։ Մենք պետք է շփումներ պահպանենք Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, նույնիսկ, եթե շատ հարցերում տարբեր կարծիքներ ունենք»,- ընդգծել է նա Մանիլայի գագաթնաժողովում։               
 
Նորություններ » Պատմությունը դաժան է նրանց նկատմամբ, ովքեր հայրենիքի հանդեպ պարտքը փոխարինում են դատարկ խոսքերով

Պատմությունը դաժան է նրանց նկատմամբ, ովքեր հայրենիքի հանդեպ պարտքը փոխարինում են դատարկ խոսքերով

Պատմությունը դաժան է նրանց նկատմամբ, ովքեր հայրենիքի հանդեպ պարտքը փոխարինում են դատարկ խոսքերով
23.07.2026 | 14:13

Կան «ինչուներ», որոնց պատասխանը ժողովուրդները սովորաբար ստանում են չափազանց ուշ։

Ինչո՞ւ ենք վտանգը տեսնում միայն այն ժամանակ, երբ այն արդեն դարձել է աղետ։ Ինչո՞ւ ենք արժևորում մարդկանց միայն նրանց կորցնելուց հետո։ Ինչո՞ւ ենք լռում, երբ պարտավոր էինք խոսել, և արթնանում միայն այն ժամանակ, երբ արդեն վճարել ենք անգործության գինը։

Պետությունների ճակատագրերն էլ են այսպես կործանվում։ Սկզբում հասարակությունը հաշտվում է փոքր ստերի հետ, հետո՝ մեծ կեղծիքների։ Սովորում է ապրել պարտություններով, արդարացնել նվաստացումները, ընդունել անընդունելին։ Իսկ երբ վերջապես հարցնում է. «Ինչո՞ւ հասանք այս վիճակին», պատասխանը վաղուց հայտնի է լինում. որովհետև ժամանակին չհարցրինք, չդիմադրեցինք, չպայքարեցինք։

Բնությունը շարունակում է իր ընթացքը։ Արևը շարունակում է լույս պարգևել, քամին՝ իր երգը երգել։ Բայց պետությունները բնության օրենքներով չեն պահպանվում։ Դրանք պահպանվում են գիտակից քաղաքացիների կամքով, ազգային արժանապատվությամբ, պատասխանատվությամբ և պայքարով։

Պատմությունը երբեք չի ներում անտարբերությունը։ Այն դաժան է նրանց նկատմամբ, ովքեր իրականությունը փոխարինում են հարմարավետ պատրանքներով և հայրենիքի հանդեպ պարտքը՝ դատարկ խոսքերով։

Ազատությունն ու պետականությունը չեն կորչում մեկ օրում։ Դրանք կորչում են հազարավոր փոքր լռությունների, անտարբեր հայացքների, չասված ճշմարտությունների և չարված քայլերի արդյունքում։

Որպեսզի վաղը կրկին չհարցնենք՝ «ինչո՞ւ», այսօր պետք է ունենանք մեկ պատասխան:

Պատմությունը միշտ թողնում է ընտրություն․ հասկանալ նախքան կորուստը, կամ հասկանալ կորուստից հետո։ Գինը, սակայն, երբեք նույնը չի լինում։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 165

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևի «գաղտնիքը»

Ալիևի «գաղտնիքը»

Բեռլին կատարած երեկվա այցի ընթացքում, կանցլեր Մերցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ հուլիսի 12-14-ը Բաքվում տեղի է ունեցել ռուս և գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպում, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ չի եղել: Հանդիպումը վերաբերվել է Ուկրաինական պատերազմին...

Սոցցանցային գրառումներ

Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով
Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.