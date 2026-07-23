Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.07.2026
 
ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը, որպես աշխարհի խոշորագույն միջուկային տերություններ, պարտավոր են երկխոսել՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ «Մենք մոլորակի ամենամեծ միջուկային արսենալն ունեցող երկրներն ենք, ուստի երկխոսությունից հրաժարվելն անխոհեմություն կլիներ։ Մենք պետք է շփումներ պահպանենք Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, նույնիսկ, եթե շատ հարցերում տարբեր կարծիքներ ունենք»,- ընդգծել է նա Մանիլայի գագաթնաժողովում։               
 
Նորություններ » 21-րդ դարի ստրկությունը Հին աշխարհի ստրկությունից ավելի դաժան կարող է լինել

21-րդ դարի ստրկությունը Հին աշխարհի ստրկությունից ավելի դաժան կարող է լինել

21-րդ դարի ստրկությունը Հին աշխարհի ստրկությունից ավելի դաժան կարող է լինել
23.07.2026 | 16:14

Ռուսաստանում թիրախավորված խփում են «Վայլդբերիսին» և խոշոր առևտրի շուկաներին: Դրանցում վաճառվող ապրանքի մեծ մասը կա՛մ ամբողջությամբ չինական է, կա՛մ բաղկացած է չինական հումքից ու կիսաֆաբրիկատներից:

Ուրեմն, Amazon-ը սարի հետևն է:

Ամերիկացիները պետք է հետսովետական տարածքի առևտրից ունենան իրենց բաժնեմասը, ինչպես որ ունեն մյուս խոշոր օնլայն հարթակներում, լինի Բուքինգ, ավիատոմսեր, գովազդ և այլն:

Մարդը, իր տան կողքի կրպակից հաց առնելիս, պիտի ամերիկյան կորպորացիային տոկոս վճարի:

Մինչ սա կգրեի, կարդացի, որ «»Առինջ մոլը փակել են...

Միջին խավ ու մտածող մարդիկ պետք չեն ոչ մի երկրում, թող վերցնեն վարկեր, ստանան սոցիալական օգնություն՝ հացի փողի չափով, ու գոյություն քարշ տան: Սա է խոշոր կապիտալի ցանկությունը, այս մասին է մեծ կռիվը՝ կապիտալի անարդար բաշխման մասին: Թրամփն ու Ռուբիոն պատահական չէ, որ ամեն օր հիշում ու քարկոծում են կոմունիզմը, էն խեղճ Կուբայի ու կոմունիզմի ուրվականի հետ են կռիվ տալիս:

21-րդ դարի ստրկությունը հին աշխարհի ստրկությունից ավելի դաժան կարող է լինել:

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 125

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևի «գաղտնիքը»

Ալիևի «գաղտնիքը»

Բեռլին կատարած երեկվա այցի ընթացքում, կանցլեր Մերցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ հուլիսի 12-14-ը Բաքվում տեղի է ունեցել ռուս և գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպում, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ չի եղել: Հանդիպումը վերաբերվել է Ուկրաինական պատերազմին...

Սոցցանցային գրառումներ

Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով
Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.