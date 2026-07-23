Ռուսաստանում թիրախավորված խփում են «Վայլդբերիսին» և խոշոր առևտրի շուկաներին: Դրանցում վաճառվող ապրանքի մեծ մասը կա՛մ ամբողջությամբ չինական է, կա՛մ բաղկացած է չինական հումքից ու կիսաֆաբրիկատներից:
Ուրեմն, Amazon-ը սարի հետևն է:
Ամերիկացիները պետք է հետսովետական տարածքի առևտրից ունենան իրենց բաժնեմասը, ինչպես որ ունեն մյուս խոշոր օնլայն հարթակներում, լինի Բուքինգ, ավիատոմսեր, գովազդ և այլն:
Մարդը, իր տան կողքի կրպակից հաց առնելիս, պիտի ամերիկյան կորպորացիային տոկոս վճարի:
Մինչ սա կգրեի, կարդացի, որ «»Առինջ մոլը փակել են...
Միջին խավ ու մտածող մարդիկ պետք չեն ոչ մի երկրում, թող վերցնեն վարկեր, ստանան սոցիալական օգնություն՝ հացի փողի չափով, ու գոյություն քարշ տան: Սա է խոշոր կապիտալի ցանկությունը, այս մասին է մեծ կռիվը՝ կապիտալի անարդար բաշխման մասին: Թրամփն ու Ռուբիոն պատահական չէ, որ ամեն օր հիշում ու քարկոծում են կոմունիզմը, էն խեղճ Կուբայի ու կոմունիզմի ուրվականի հետ են կռիվ տալիս:
21-րդ դարի ստրկությունը հին աշխարհի ստրկությունից ավելի դաժան կարող է լինել:
Արա Արայան