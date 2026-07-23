Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.07.2026
 
ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը, որպես աշխարհի խոշորագույն միջուկային տերություններ, պարտավոր են երկխոսել՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ «Մենք մոլորակի ամենամեծ միջուկային արսենալն ունեցող երկրներն ենք, ուստի երկխոսությունից հրաժարվելն անխոհեմություն կլիներ։ Մենք պետք է շփումներ պահպանենք Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, նույնիսկ, եթե շատ հարցերում տարբեր կարծիքներ ունենք»,- ընդգծել է նա Մանիլայի գագաթնաժողովում։               
 
Նորություններ » Այս ու՞ր հասանք. երբեք չեմ պատկերացրել այսպիսի բարոյազրկում

Այս ու՞ր հասանք. երբեք չեմ պատկերացրել այսպիսի բարոյազրկում

Այս ու՞ր հասանք. երբեք չեմ պատկերացրել այսպիսի բարոյազրկում
23.07.2026 | 19:20

Հայաստանից եկող նորությունները սպանում են հային։ Տատիկ-Պապիկին նկարած աղջնակի պարզ, զուլալ նկարը միայն Ադրբեջանում կհանեին պատից։ Երևի արդեն արևմտյան Ադրբեջանում ենք ապրում։ Բանակում զինվոր է մեռնում՝ առանց պատերազմ։ Փողոցներում կրակոցներ են այն աստիճանի, որ, անգամ իննսունականներին չկային։ Քաղբանտարկյալներին, անգամ մորը, իր զավակին թույլ չեն տալիս տեսնել։ Մարդկանց ունեզրկում են այնպես, որ Տրոցկին կնախանձեր։ Ամեն օր մի նոր դատավարություն ու նոր քաղբանտարկյալ։

Եվ այս ամենի պաստառի վրա՝ ոչ մի միավորում, ոչ մի պայքար։ Բոլորը թքա՞ծ ունեն իրենց հայրենիքի ու ապագայի վրա։ Ադրբեջանական բանտերում մաքառող մեր հայրենակիցների մասին ոչ ոք, բացի պաշտպաններից, ձայն չի հանում։ Այս ու՞ր հասանք։ Ես երբեք չեմ պատկերացրել այսպիսի բարոյազրկում, այն էլ՝ Հայաստան կոչվող քաղաքակրթության կենտրոնում։ Երևանը խժռում է Հայաստանը։

Դավիթ Վանյան

Դեպի Արարատ

Դիտվել է՝ 157

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևի «գաղտնիքը»

Ալիևի «գաղտնիքը»

Բեռլին կատարած երեկվա այցի ընթացքում, կանցլեր Մերցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ հուլիսի 12-14-ը Բաքվում տեղի է ունեցել ռուս և գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպում, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ չի եղել: Հանդիպումը վերաբերվել է Ուկրաինական պատերազմին...

Սոցցանցային գրառումներ

Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով
Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.