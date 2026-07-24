Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.07.2026
 
ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը, որպես աշխարհի խոշորագույն միջուկային տերություններ, պարտավոր են երկխոսել՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ «Մենք մոլորակի ամենամեծ միջուկային արսենալն ունեցող երկրներն ենք, ուստի երկխոսությունից հրաժարվելն անխոհեմություն կլիներ։ Մենք պետք է շփումներ պահպանենք Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, նույնիսկ, եթե շատ հարցերում տարբեր կարծիքներ ունենք»,- ընդգծել է նա Մանիլայի գագաթնաժողովում։               
 
Նորություններ » Մոտեցիր

Մոտեցիր

Մոտեցիր
24.07.2026 | 00:10

Հուլիսի 24

-Տեր, առաջնորդիր մեզ: Ցույց տուր մեզ Քո Կամքը
և ճանապարհը ամեն բանի մեջ:
-Մոտեցիր Ինձ և դու կգտնես ճանապարհը. որովհետև ինչպես Իմ աշակերտներին ասացի` Ե՛ս եմ ճանապարհը; Ա՛յս է լուծումը` երկրային բոլոր խնդիրների:
Մոտեցի՛ր, որքան կարող ես մոտեցի՛ր Ինձ:
Մտածիր, գործիր և ապրիր Իմ ներկայության մեջ:
Ո՛չ մի թշնամի չի համարձակվի վնասել քեզ, երբ Ես եմ քեզ պաշտպանում:
Այս է գաղտնիքը` ձեռք բերելու համար ողջ զորությունը, ողջ խաղաղությունը, ողջ ազատությունը, սրանք են պտուղները Ինձ մոտ լինելու:
Օթևանի՛ր Ինձ մոտ: Ապրի՛ր Իմ ներկայությունը: Հրճվի՛ր Իմ սիրով:
Շնորհակա՛լ եղիր, օրհնի՛ր Ինձ, և հրաշալիքնե՛ր կբացվեն քեզ:
Դիտվել է՝ 106

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևի «գաղտնիքը»

Ալիևի «գաղտնիքը»

Բեռլին կատարած երեկվա այցի ընթացքում, կանցլեր Մերցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ հուլիսի 12-14-ը Բաքվում տեղի է ունեցել ռուս և գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպում, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ չի եղել: Հանդիպումը վերաբերվել է Ուկրաինական պատերազմին...

Սոցցանցային գրառումներ

Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով
Համառորեն առաջ եմ մղվում` վերադառնալու խոստումով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.