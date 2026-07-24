Մոտեցիր
24.07.2026 | 00:10
Հուլիսի 24
-Տեր, առաջնորդիր մեզ: Ցույց տուր մեզ Քո Կամքը
և ճանապարհը ամեն բանի մեջ:
-Մոտեցիր Ինձ և դու կգտնես ճանապարհը. որովհետև ինչպես Իմ աշակերտներին ասացի` Ե՛ս եմ ճանապարհը; Ա՛յս է լուծումը` երկրային բոլոր խնդիրների:
Մոտեցի՛ր, որքան կարող ես մոտեցի՛ր Ինձ:
Մտածիր, գործիր և ապրիր Իմ ներկայության մեջ:
Ո՛չ մի թշնամի չի համարձակվի վնասել քեզ, երբ Ես եմ քեզ պաշտպանում:
Այս է գաղտնիքը` ձեռք բերելու համար ողջ զորությունը, ողջ խաղաղությունը, ողջ ազատությունը, սրանք են պտուղները Ինձ մոտ լինելու:
Օթևանի՛ր Ինձ մոտ: Ապրի՛ր Իմ ներկայությունը: Հրճվի՛ր Իմ սիրով:
Շնորհակա՛լ եղիր, օրհնի՛ր Ինձ, և հրաշալիքնե՛ր կբացվեն քեզ:
Մեկնաբանություններ