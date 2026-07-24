Նոր Հայաստանում Աստծո նկատմամբ հավատքն իջեցվեց մորգի մակարդակի

Հայաստանյան մորգերում ծառայությունների մատուցման ցանկ կա` դագաղ, շորեր, դիակառք (կատաֆալկա), մոմեր, սգո սրահ, հոգեհացի մատուցում, դագաղ տեղափոխողներ, փոս փորող: Այդ ցանկի մեջ մտնում է, ուշադիր` քահանայի ծառայություն: Ծառայության արժեքը սկսվում է 35 000 ՀՀ դրամից:
Մորգի աշխատողն ասում է, որ չգիտի, թե ծառայությունների ցանկում ընդգրկված քահանաները հատկապես որ եկեղեցիներում են ծառայում: Ավելին, պարզ չէ` մորգի ծառայությունների ցանկում ընդգրկված քահանաներն ընդհանրապես որևէ եկեղեցում ծառայու՞մ են, թե՞ չեն ծառայում, կարգալու՞յծ են, թե՞ կարգալույծ չեն, տիրադա՞վ են, թե՞ տիրադավ չեն և, ի վերջո, քահանա՞ են, թե՞ քահանա չեն: Դա որևէ մեկին չի հետաքրքրում: Ծառայությունը բնակչության լայն շրջանակներում մեծ պահանջարկ ունի:
Քահանան Աստծո սպասավոր է: Այլ կերպ ասած` վերջինս Աստծո և հավատացյալի միջև կապող օղակ է հանդիսանում: Այդ իմաստով, արդյո՞ք Աստծո և հավատացյալի միջև անհրաժեշտ է ևս մեկ կապող օղակ` մորգ: Բացի դրանից` ինչքանո՞վ է աստվածահաճո Աստծո սպասավորի մորգի ծառայությունների ցանկում հայտնվելը: Եվ, եթե մորգի ծառայությունների ցանկում հայտնված քահանաներն իրական են, ապա Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մտածելու շատ բան ունի:
Կարեն Հեքիմյան