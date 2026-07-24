Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.07.2026
 
ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը, որպես աշխարհի խոշորագույն միջուկային տերություններ, պարտավոր են երկխոսել՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ «Մենք մոլորակի ամենամեծ միջուկային արսենալն ունեցող երկրներն ենք, ուստի երկխոսությունից հրաժարվելն անխոհեմություն կլիներ։ Մենք պետք է շփումներ պահպանենք Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, նույնիսկ, եթե շատ հարցերում տարբեր կարծիքներ ունենք»,- ընդգծել է նա Մանիլայի գագաթնաժողովում։               
 
Նորություններ » Նոր Հայաստանում Աստծո նկատմամբ հավատքն իջեցվեց մորգի մակարդակի

Նոր Հայաստանում Աստծո նկատմամբ հավատքն իջեցվեց մորգի մակարդակի

Նոր Հայաստանում Աստծո նկատմամբ հավատքն իջեցվեց մորգի մակարդակի
24.07.2026 | 11:30

Հայաստանյան մորգերում ծառայությունների մատուցման ցանկ կա` դագաղ, շորեր, դիակառք (կատաֆալկա), մոմեր, սգո սրահ, հոգեհացի մատուցում, դագաղ տեղափոխողներ, փոս փորող: Այդ ցանկի մեջ մտնում է, ուշադիր` քահանայի ծառայություն: Ծառայության արժեքը սկսվում է 35 000 ՀՀ դրամից:

Մորգի աշխատողն ասում է, որ չգիտի, թե ծառայությունների ցանկում ընդգրկված քահանաները հատկապես որ եկեղեցիներում են ծառայում: Ավելին, պարզ չէ` մորգի ծառայությունների ցանկում ընդգրկված քահանաներն ընդհանրապես որևէ եկեղեցում ծառայու՞մ են, թե՞ չեն ծառայում, կարգալու՞յծ են, թե՞ կարգալույծ չեն, տիրադա՞վ են, թե՞ տիրադավ չեն և, ի վերջո, քահանա՞ են, թե՞ քահանա չեն: Դա որևէ մեկին չի հետաքրքրում: Ծառայությունը բնակչության լայն շրջանակներում մեծ պահանջարկ ունի:

Քահանան Աստծո սպասավոր է: Այլ կերպ ասած` վերջինս Աստծո և հավատացյալի միջև կապող օղակ է հանդիսանում: Այդ իմաստով, արդյո՞ք Աստծո և հավատացյալի միջև անհրաժեշտ է ևս մեկ կապող օղակ` մորգ: Բացի դրանից` ինչքանո՞վ է աստվածահաճո Աստծո սպասավորի մորգի ծառայությունների ցանկում հայտնվելը: Եվ, եթե մորգի ծառայությունների ցանկում հայտնված քահանաներն իրական են, ապա Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մտածելու շատ բան ունի:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 228

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 2

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 2

Իրանի պատասխան հարվածներից կատաղած ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը դիտարկում է Իրանին առավել զանգվածային հարված հասցնելու հնարավորությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում նույնիսկ ձմերուկներն են քաղաքականացված
Հայաստանում նույնիսկ ձմերուկներն են քաղաքականացված

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.