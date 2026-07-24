Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.07.2026
 
ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը, որպես աշխարհի խոշորագույն միջուկային տերություններ, պարտավոր են երկխոսել՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ «Մենք մոլորակի ամենամեծ միջուկային արսենալն ունեցող երկրներն ենք, ուստի երկխոսությունից հրաժարվելն անխոհեմություն կլիներ։ Մենք պետք է շփումներ պահպանենք Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, նույնիսկ, եթե շատ հարցերում տարբեր կարծիքներ ունենք»,- ընդգծել է նա Մանիլայի գագաթնաժողովում։               
 
Նորություններ » Կազուիստիկայի հանճարը. ինչպես է Կասպից ծովի ցամաքելը «մեծացնում» Ադրբեջանը Սոթքի կողմից

Կազուիստիկայի հանճարը. ինչպես է Կասպից ծովի ցամաքելը «մեծացնում» Ադրբեջանը Սոթքի կողմից

Կազուիստիկայի հանճարը. ինչպես է Կասպից ծովի ցամաքելը «մեծացնում» Ադրբեջանը Սոթքի կողմից
24.07.2026 | 14:36

Համաշխարհային գիտությունը քարացել է հիացմունքից՝ աշխարհաքաղաքական կազուիստիկայի նոր խոսքի առաջ։ Բացահայտվել է բնության եզակի օրենք. Կասպից ծովը ցամաքում է, բայց սահմանները ինչ-որ պատճառով ընդարձակվում են դեպի Հայաստանի խորքերը՝ Սոթքի հատվածում։

Սա զուտ ֆիզիկա է (դե, մի քիչ էլ՝ մոգություն).

Ադրբեջանի արևելյան ափին ջուրը հեռանում է՝ բացելով ծովի հատակը։ Բայց փոխանակ լողափնյա հովանոցները պարզապես տեղափոխեն ջրի հետևից, այս գործընթացը հրաշքով «դուրս է մղում» սահմանները հարյուրավոր կիլոմետրեր դեպի արևմուտք՝ ուղիղ դեպի Սոթքի լեռները։

Այստեղ գործում է փոխհատուցման օրենքը. եթե մի տեղից պակասել է (ջուրը՝ Կասպիցում), ուրեմն մի այլ տեղ պետք է ավելանա (ցամաքը՝ Սոթքում)։ Եվ թքած, որ այդ կետերի միջև լեռներ են, հովիտներ։ Կարևորը տեսական հավասարակշռությունն է։

Սա նոր քարտեզագրական տրամաբանություն Է։ Ինչո՞ւ նայել իրական չոր փաստերին, պայմանագրերին ու սահմաններին, եթե ցանկացած աշխարհագրական փոփոխություն կարելի է հարմարեցնել հիդրոդինամիկայի օրենքներին։

Դիվանագիտության պատմության մեջ եզակի դեպք, երբ մեկ այլ երկրում ջրի մակարդակի իջեցումը հանգեցնում է տարածքային «մակընթացության» բոլորովին այլ, լեռնային պետության տարածքում։

Հանճարեղ է։ Հաջորդիվ սպասում ենք գիտական բացատրության, որ Հայաստանի սահմանների սեղմումը ուղիղ համեմատական է Սևանա լճի գոլորշիացմանը։

Էմին Մարտունի

Դիտվել է՝ 183

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 2

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 2

Իրանի պատասխան հարվածներից կատաղած ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը դիտարկում է Իրանին առավել զանգվածային հարված հասցնելու հնարավորությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում նույնիսկ ձմերուկներն են քաղաքականացված
Հայաստանում նույնիսկ ձմերուկներն են քաղաքականացված

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.