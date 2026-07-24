Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.07.2026
 
ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը, որպես աշխարհի խոշորագույն միջուկային տերություններ, պարտավոր են երկխոսել՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ «Մենք մոլորակի ամենամեծ միջուկային արսենալն ունեցող երկրներն ենք, ուստի երկխոսությունից հրաժարվելն անխոհեմություն կլիներ։ Մենք պետք է շփումներ պահպանենք Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, նույնիսկ, եթե շատ հարցերում տարբեր կարծիքներ ունենք»,- ընդգծել է նա Մանիլայի գագաթնաժողովում։               
 
Նորություններ » Հնարը գտան

Հնարը գտան

Հնարը գտան
24.07.2026 | 15:07

Երեկ լուրերով լսեցի, որ դյուրացնում են բնակարանների ձեռքբերման ընթացքը, որ կարող է իրականացվել առցանց՝ առանց նոտարական միջնորդության։

Սկզբում մտածեցի՝ դե լավ է, քաշքշուկից կամաց ազատում են քաղաքացիներին։ Բայց, գրո՛ղը տանի, այդ երբվանի՞ց են սրանք մտածել սկսել քաղաքացու բարեկեցության մասին, երբ ընդամենը օրերս մի ծննդկան իրեն հասանելիք հետծննդյան գումարն ստանալու համար մի ամբողջ սոցապգերատեսչության գործառույթներ էր իրականացնում և դեռ հաջողության չէր հասել։ Եվ զուգորդման օրենքով փայլատակեց ուղեղս։ Ախր այդ սոցապի գարդասիլն էր խոստանում Հայաստանը ողողել հարյուրհազարավոր այլազգիներով՝ ընդդեմ Հայաստանի վտանգավոր ՄՈՆՈԷԹՆԻԿՈՒԹՅԱՆ։ Սրանից լավ հնա՞ր։

Հայաստանում ծաղկում է ապրում դիվային հանճարը․․․

Դավիթ Գյուլզադյան

Դիտվել է՝ 180

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 2

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 2

Իրանի պատասխան հարվածներից կատաղած ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը դիտարկում է Իրանին առավել զանգվածային հարված հասցնելու հնարավորությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում նույնիսկ ձմերուկներն են քաղաքականացված
Հայաստանում նույնիսկ ձմերուկներն են քաղաքականացված

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.