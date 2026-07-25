Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.07.2026
 
ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը, որպես աշխարհի խոշորագույն միջուկային տերություններ, պարտավոր են երկխոսել՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ «Մենք մոլորակի ամենամեծ միջուկային արսենալն ունեցող երկրներն ենք, ուստի երկխոսությունից հրաժարվելն անխոհեմություն կլիներ։ Մենք պետք է շփումներ պահպանենք Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, նույնիսկ, եթե շատ հարցերում տարբեր կարծիքներ ունենք»,- ընդգծել է նա Մանիլայի գագաթնաժողովում։               
 
Նորություններ » Այս ամենին արդեն կողքից նայել ու ծիծաղել էլ չի լինում

Այս ամենին արդեն կողքից նայել ու ծիծաղել էլ չի լինում

Այս ամենին արդեն կողքից նայել ու ծիծաղել էլ չի լինում
24.07.2026 | 20:10

Աբսուրդի թատրոնի վերածված մեր իրականության մասին երբեմն գրում եմ:

Այս անգամ փոքրիկ ակնարկ անեմ վախի և նրա բացակայության մասին:

Մի կողմից մեր երկրում համատարած վախի մթնոլորտ է, քանի որ մարդկանց մեծ մասը վախենում է դիրքորոշում հայտնել, վախենում է արտահայտվել, վախենում է աշխատանք կորցնել, շատ բաներից է վախենում: Մյուս կողմից գնալով շատանում են վախի զգացումը իսպառ կորցրած կերպարները, որոնց հրապարակային խոսքն ավելի գռեհիկ և այլանդակ է դառնում, քան ամենավերջին խուլիգանի ոչ հրապարակային խոսքը:

Դարձյալ ստիպված ենք միևնույն երևույթի մասին խոսելիս, երկու տարբեր ծայրահեղ օրինակներ բերել, ինչպես գրեթե բոլոր հարցերում է մեր դեպքում:

Ի՞նչ անեն նորմալ մարդիկ... Այս ամենին արդեն կողքից նայել ու ծիծաղել էլ չի լինում:

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 183

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 2

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 2

Իրանի պատասխան հարվածներից կատաղած ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը դիտարկում է Իրանին առավել զանգվածային հարված հասցնելու հնարավորությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում նույնիսկ ձմերուկներն են քաղաքականացված
Հայաստանում նույնիսկ ձմերուկներն են քաղաքականացված

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.