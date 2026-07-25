Հրաշալի կյանք
25.07.2026 | 00:06
Հուլիսի 25
Ե՛ս եմ ձեր Տերը:
Տե՛րը ձեր կյանքի, կարգավորո՛ղը ձեր օրերի:
Ձեր ներկան և ձեր ապագա՛ն:
Ձեր ծրագրերի կատարումը թողե՛ք Ինձ:
Դուք գործեք միայն համաձայն Ի՛մ ցուցմունքի:
Դուք երկուսդ էլ արդեն մտել եք մի շրջան, երբ ձեր կյանքը առաջնորդվում է միա՛յն Աստծո կողմից:
Հապա մտածեք` ինչ է նշանակում Աստծուց սովորել. Արարչին ունենալ` իբրև Առաջնորդ:
Կա՞ սրանից ավելի հրաշալի մի կյանք:
Կարո՞ղ եք հետզհետե տեսնել, թե որքան գեղեցիկ պիտի լինի Ինձ հետ կապված կյանքը:
Դեռ ավելին, կարո՞ղ եք տեսնել, որ ձեզ ոչ մի չարիք չի կարող պատահել, երբ ձեր կյանքը կապված է Ինձ հետ:
Մեկնաբանություններ