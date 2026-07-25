Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.07.2026
 
ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը, որպես աշխարհի խոշորագույն միջուկային տերություններ, պարտավոր են երկխոսել՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ «Մենք մոլորակի ամենամեծ միջուկային արսենալն ունեցող երկրներն ենք, ուստի երկխոսությունից հրաժարվելն անխոհեմություն կլիներ։ Մենք պետք է շփումներ պահպանենք Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, նույնիսկ, եթե շատ հարցերում տարբեր կարծիքներ ունենք»,- ընդգծել է նա Մանիլայի գագաթնաժողովում։               
 
Նորություններ » Հրաշալի կյանք

Հրաշալի կյանք

Հրաշալի կյանք
25.07.2026 | 00:06

Հուլիսի 25

Ե՛ս եմ ձեր Տերը:
Տե՛րը ձեր կյանքի, կարգավորո՛ղը ձեր օրերի:
Ձեր ներկան և ձեր ապագա՛ն:
Ձեր ծրագրերի կատարումը թողե՛ք Ինձ:
Դուք գործեք միայն համաձայն Ի՛մ ցուցմունքի:
Դուք երկուսդ էլ արդեն մտել եք մի շրջան, երբ ձեր կյանքը առաջնորդվում է միա՛յն Աստծո կողմից:
Հապա մտածեք` ինչ է նշանակում Աստծուց սովորել. Արարչին ունենալ` իբրև Առաջնորդ:
Կա՞ սրանից ավելի հրաշալի մի կյանք:
Կարո՞ղ եք հետզհետե տեսնել, թե որքան գեղեցիկ պիտի լինի Ինձ հետ կապված կյանքը:
Դեռ ավելին, կարո՞ղ եք տեսնել, որ ձեզ ոչ մի չարիք չի կարող պատահել, երբ ձեր կյանքը կապված է Ինձ հետ:
Դիտվել է՝ 73

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 2

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 2

Իրանի պատասխան հարվածներից կատաղած ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը դիտարկում է Իրանին առավել զանգվածային հարված հասցնելու հնարավորությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում նույնիսկ ձմերուկներն են քաղաքականացված
Հայաստանում նույնիսկ ձմերուկներն են քաղաքականացված

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.