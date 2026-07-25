Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Հունաստանի խորհրդարանը հավանություն է տվել երկրի պատմության մեջ սպառազինության գնման ամենամեծ գործարքին

Հունաստանի խորհրդարանը հավանություն է տվել երկրի պատմության մեջ սպառազինության գնման ամենամեծ գործարքին

Հունաստանի խորհրդարանը հավանություն է տվել երկրի պատմության մեջ սպառազինության գնման ամենամեծ գործարքին
25.07.2026 | 11:27

«Աքիլեսի վահան» ծավալուն ծրագրի շրջանակում Աթենքը 3,5 միլիարդ եվրո ընդհանուր արժեքով, ձեռք կբերի ՀՕՊ և հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր։

Գործարքի շրջանակում նախատեսվում է գնել Barak MX ՀՕՊ համակարգը, որն արտադրվում է Israel Aerospace Industries ընկերության կողմից և համալրված է իսրայելական Tomer ընկերության հրթիռային շարժիչներով։

Գործարքի մեջ մնում են «Դավթի Պարսատիկ» (David’s Sling) հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերն ու SPYDER զենիթահրթիռային համալիրը, որը նույնպես մշակվել է Rafael-ի կողմից։

Այս համակարգերը նախատեսված են անօդաչու թռչող սարքերի, ինքնաթիռների, ուղղաթիռների, թևավոր հրթիռների և ծովային թիրախների դեմ միջին հեռահարության պաշտպանություն կազմակերպելու համար։

«Աքիլեսի վահան» ծրագիրը դարձավ Հունաստանի կողմից Իսրայելից իրականացված ամենախոշոր գնումը։ Մինչ այդ (2025թ.) երկու երկրների միջև խոշոր պայմանագիրը համարվում էր Elbit Systems ընկերության արտադրած PULS հրթիռա-հրետանային համակարգերի վաճառքը՝ 760 միլիոն եվրո արժողությամբ։

Նշենք, որ 2023թ. 1,2 միլիարդ եվրոյի արժեքով Barak MX համակարգեր էր ձեռք բերել նաև Ադրբեջանը, իսկ Ֆինլանդիան՝ «Դավթի պարսատիկ» համակարգը՝ մոտ 300 միլիոն եվրոյով։ 2026թ. հունիսին Rafael ընկերությունը մոտ 2 միլիարդ եվրոյի պայմանագիր էր կնքել նաև Ռումինիային SPYDER համակարգեր մատակարարելու համար։

Հունաստանի հետ կնքված նոր գործարքն ամրապնդում է Իսրայելի դիրքերը՝ որպես ՀՕՊ և հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի առաջատար մատակարարներից մեկը, և ապահովում է երկարաժամկետ պատվերների մեծ պորտֆել։

Բացի այդ, Հունաստանի և Կիպրոսի ինտնսիվ զինումը դիտարկվում է որպես Թուրքիայի միջերկրածովյան նկրտումները զսպելու ակնառու հանգամանք:

Արտակ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 182

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում
Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.