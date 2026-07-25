Արդեն վեցերորդ օրն է, ինչ չի գործում Կասպից խողովակային կոնսորցիումը՝ բանդերականների տեռորիստական հարվածների պատճառով: Իսկ դրանով արտահանման է գնում Ղազախստանի նավթի 80 տոկոսը: Տոկաև էֆենդին դատապարտում է, բայց լինելով բազմավեկտոր անասուն, չի հստակեցնում, թե ում: ՈՒղղակի դատապարտում է դրոնների հարձակումները, և վերջ: Ալիև էֆենդու SOCAR-ի բենզալցակայանի խոցման պատճառով ՌԴ դեսպանին կանչում են Ադրբեջանի ԱԳՆ, նոտա են տալիս, մատ են թափ տալիս: Բայց դրանից մի քանի օր առաջ Ազովի ծովում բանդերականները վեց ադրբեջանցի սպանեցին ոչ ռազմական բեռնատար նավի վրա – И․․․ ТИШИНА: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ Ալիև էֆենդու համար միլիոն դոլարը՝ բենզալցակայանի արժեքը, ավելի թանկ է, քան վեց ադրբեջանցու կյանքը: Բայց դա թերի գնահատական է:
Թե՛ Տոկաևի, թե՛ Ալիևի երկրները վաղուց և կամավոր դարձել են բրիտանական ՄԻ-6-ի բոստանները, իսկ ՈՒկրաինան այդ բոստանների ցանկում առաջինն է: Հիմա, քանի՞ գլուխ ունեն Ալիև և Տոկաև ոչխարները, որ ձայն բարձրացնեն բանդերականների վրա: Ընդամենը մեկ քյալլա ունեն դրանք գլխի փոխերն, դրա համար էլ չեն ուզում զրկվել և հանդուրժում են բանդերական տեռորը՝ զայրույթը թափելով ռուսների վրա: Եվ վերջ…