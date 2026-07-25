Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Անգլիացիներին և դրանց ազդեցության ուժը չի կարելի թերագնահատել

Անգլիացիներին և դրանց ազդեցության ուժը չի կարելի թերագնահատել

Անգլիացիներին և դրանց ազդեցության ուժը չի կարելի թերագնահատել
25.07.2026 | 12:17

Արդեն վեցերորդ օրն է, ինչ չի գործում Կասպից խողովակային կոնսորցիումը՝ բանդերականների տեռորիստական հարվածների պատճառով: Իսկ դրանով արտահանման է գնում Ղազախստանի նավթի 80 տոկոսը: Տոկաև էֆենդին դատապարտում է, բայց լինելով բազմավեկտոր անասուն, չի հստակեցնում, թե ում: ՈՒղղակի դատապարտում է դրոնների հարձակումները, և վերջ: Ալիև էֆենդու SOCAR-ի բենզալցակայանի խոցման պատճառով ՌԴ դեսպանին կանչում են Ադրբեջանի ԱԳՆ, նոտա են տալիս, մատ են թափ տալիս: Բայց դրանից մի քանի օր առաջ Ազովի ծովում բանդերականները վեց ադրբեջանցի սպանեցին ոչ ռազմական բեռնատար նավի վրա – И․․․ ТИШИНА: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ Ալիև էֆենդու համար միլիոն դոլարը՝ բենզալցակայանի արժեքը, ավելի թանկ է, քան վեց ադրբեջանցու կյանքը: Բայց դա թերի գնահատական է:

Թե՛ Տոկաևի, թե՛ Ալիևի երկրները վաղուց և կամավոր դարձել են բրիտանական ՄԻ-6-ի բոստանները, իսկ ՈՒկրաինան այդ բոստանների ցանկում առաջինն է: Հիմա, քանի՞ գլուխ ունեն Ալիև և Տոկաև ոչխարները, որ ձայն բարձրացնեն բանդերականների վրա: Ընդամենը մեկ քյալլա ունեն դրանք գլխի փոխերն, դրա համար էլ չեն ուզում զրկվել և հանդուրժում են բանդերական տեռորը՝ զայրույթը թափելով ռուսների վրա: Եվ վերջ…

Shame.am

Դիտվել է՝ 136

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում
Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.