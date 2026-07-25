Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » «Մամ, անդադար աղոթիր, միայն Աստված կարող է մեզ օգնել...»

«Մամ, անդադար աղոթիր, միայն Աստված կարող է մեզ օգնել...»

«Մամ, անդադար աղոթիր, միայն Աստված կարող է մեզ օգնել...»
25.07.2026 | 12:37

Այս խոսքերը վերջինն էին, որ տիկին Լիանան լսեց իր 19-ամյա որդուց՝ Արզումանից, թեժ մարտի ճչացող լռության միջից։ Ու այդ պահից ի վեր մոր աղոթքը դարձավ անվերջ, իսկ որդու հիշատակը՝ հավերժական։

Արզուման Թորոսյանը ծնվել էր 2001 թվականի ապրիլի 12-ին Գյումրիում՝ զինվորականի ընտանիքում։ Նրա մեջ հայրենասիրությունն ու կարգապահությունը արյան հետ էին փոխանցվել։ Ընդամենը 12 տարեկանում նա արդեն Ստամբուլի ու Մոսկվայի մարզագորգերում ի տես աշխարհի բարձրացնում էր Հայոց եռագույնը։ «Սև գոտի» ունեցող չեմպիոն էր, ով սովոր էր առաջինը լինել ամենուր՝ թե՛ սպորտում, թե՛ Երևանի Բժշկական համալսարանում։

Նա երազում էր դառնալ բժիշկ-ստոմատոլոգ։ Հեռախոսով մոր հետ խոսելիս օրերն էր հաշվում. «Հուլիսին կզորացրվեմ, սեպտեմբերին կգնամ դասերիս…»։ Բայց 2020-ի հոկտեմբերի 2-ին նրան Մեղրիի զորամասից տեղափոխեցին Ջրականի կրակե հնոցը։

Արզումանն իր մարտական առաջադրանքը լիարժեք կատարել էր ու արդեն պետք է հետ վերադառնար, երբ իմացավ, որ ծառայակից ընկերները շրջափակման մեջ են ընկել։ Ու այստեղ խոսեց չեմպիոնի, հայ տղամարդու ու իսկական ընկերոջ տեսակը. նա չհեռացավ, նա 9 ընկերների հետ նետվեց դեպի կրակի գիծ՝ փրկելու մյուսներին։

Այդ խրամատում նրանք իրենց վրա վերցրեցին թշնամու ԱԹՍ-ի անողոք հարվածը… 10 տղաներից միայն մեկին հաջողվեց հրաշքով ողջ մնալ։

Արզումանը չհասցրեց հագնել բժշկի սպիտակ խալաթը, բայց իր կյանքի գնով դարձավ մեր հոգիների բժիշկն ու հավերժության լույսը։

Խոնարհում քո սուրբ հիշատակին, Արզումա՛ն ջան, ու քեզ պես լույս Հերոս մեծացրած Մոր առաջ։

Է. Հայրապետյան

Դիտվել է՝ 120

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում
Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.