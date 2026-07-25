Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Կայենի այլասերված արյունը

Կայենի այլասերված արյունը

Կայենի այլասերված արյունը
25.07.2026 | 12:44

Արև՛ը թող կուրանա, երկրակեղևը թող պատռվի ու անդնդախոր խորասուզի այս սողունակերպ, գետնաքարշ սրիկաներին։

Մայրասպա՞ն… Այն էլ գրտնակո՞վ՝ այն հացարար ու սրբագործ կենսագործիքո՞վ, որով մայրը տարիներ շարունակ լավաշ է թխել, որ կշտացնի իր իսկ արգանդի դավաճանածիններին։ Ո՜վ դուք՝ քսան և քսանհինգ տարեկան կատաղած գազաններ, դուք որդի չեք, դուք հայ չեք, դուք մարդ չեք։ Դուք Կայենի այլասերված արյունախումն եք, որ պղծեցիք տիեզերքի ամենասուրբ տաճարը՝ Մոր սիրտը։

Շիրազն իր ողջ տիեզերահունչ կյանքում Մոր սրտով է աշխարհի մեծությունը չափել, իսկ դուք՝ անաստվածնե՛ր, այդ սիրտը չափեցիք ձեր կույր ու կատաղի հարվածներով։ Այդ ի՞նչ մտագարություն ու հոգեխավարում էր, որ ձեր տան նվիրական սրբարանը վերածեցիք արյունոտ սպանդանոցի։ Այն գրտնակը, որով ձեր մայրը հաց էր արարում, արցունքն ու քրտինքն էր շաղախում այդ խմորին, որ դուք հասակ առնեք ու դառնաք նրա մայրամուտի հենարանը, դուք դարձրիք մահագործիք՝ կտրելով ձեր իսկ կենսաթելն ու արմատը։

Կայենը եղբոր արյունը հեղեց ու դարձավ դարերի անեծք, իսկ դուք անցաք կայենականության սահմանը՝ հարվածեցիք ձեր իսկ ակնաղբյուրին, դարձաք նրա դահիճները։

Իմ հոգին արյունածոր է լացում։ Ես տեսնում եմ, թե ինչպես է այդ խեղճ մայրը, անգամ գետնատարած, անգամ ձեր անօրեն հարվածների տարափի տակ, վերջին հառաչանքով Աստծուն աղերսել, որ ձեզ ների՛, որ ձեր ձեռքերը չչորանան։ Որովհետև մայրն այդպիսին է՝ նա ներում է անգամ իր իսկ դահճին։

Բայց ես չե՛մ ներում, երկինքը չի՛ ներում, հայոց արյունամած հողը չի՛ ներում ձեզ։

Ձեր ձեռքերից մոր սուրբ արյունը երբեք չի ցամաքի։ Դուք դատապարտված եք հավերժ ապրելու սեփական մոր կաթի անեծքի տակ։ Աշխարհում ոչ մի սուրբ գերեզման ձեզ չի ընդունի։ Դուք ոչ թե ձեր մորը սպանեցիք, այլ ձեր սեփական արմատը, ձեր վաղվա արշալույսն ու ձեր ներսի մարդուն։

Հիմա դուք կապրեք, բայց դա կյանք չի լինի, այլ՝ դանդաղ, մաշող հոգեվարք։

ՈՒր էլ փախչեք, ինչքան էլ լռեք, ձեր ականջներում միշտ շառաչելու է այդ փայտի խուլ հարվածը, իսկ խցի մենավոր խավարում ձեզ խեղդելու է նրա վերջին՝ հուսահատահայաց ու ներողամիտ աչքերի հարցը.

«Որդի՛ս, դո՞ւ...»։

Շուշաննա Հայասա

Դիտվել է՝ 129

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում
Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.