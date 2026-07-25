Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » «Անակոնդայի ռազմավարությունը»

«Անակոնդայի ռազմավարությունը»

«Անակոնդայի ռազմավարությունը»
25.07.2026 | 13:43

Այսօր ուզում եմ գրել «Անակոնդայի ռազմավարության» մասին։

Անակոնդայի ռազմավարությունը որպես մշակված և գիտակցված ռազմավարություն առաջին անգամ կիրառել է ամերիկյան Հյուսիսը Հարավի նկատմամբ քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։

Հետո Սառը պատերազմի տարիներին ԱՄՆ-ն Անակոնդայի ռազմավարությունը կիրառեց ԽՍՀՄ նկատմամբ։ Սա շարունակվեց Ռուսաստանի նկատմամբ, Իրաքի, Լիբիայի, այժմ նաև Իրանի նկատմամբ։

Քարտեզում աշխարհաքաղաքականության ռիմլենդյան տեսության համաձայն Հարթլենդը` Ռուսաստանին, շրջափակելու Անակոնդայի ռազմավարությունն է։

Հիմա վերադառնանք մեր տարածաշրջան։ Վերջին շրջանում շատ են խոսում տարածաշրջանում փոխկապակցվածության ստեղծման ու խորացման մասին։ Սա կոնկրետ Հայաստանը Ադրբեջանին և Թուրքիային փոխկապակցելու ծրագիր է։

Թուրքիան և Ադրբեջանը 1990-ականներից Հայաստանի նկատմամբ սկսեցին կիրառել «Անակոնդայի ռազմավարությունը» դրսից, իսկ այժմ, նրանց նպատակն է Անակոնդայի ռազմավարությունը կիրառել Հայաստանի ներսից։

Այս անիծյալ փոխկապակցվածության գաղափարի ռազմավարական նպատակը Թուրքիայի և Ադրբեջանի համար այն է, որ Հայաստանը լոգիստիկ, տնտեսական, պարենային, էներգետիկ կախվածություն ձեռք բերելով հրաժարվի անկախ արտաքին քաղաքականություն ունենալու հնարավորությունից (օբյեկտիվորեն զրկելու են) և վերածվի սովորական կցորդի, որի միակ ֆունկցիան կլինի ապահովել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռեգիոնալ հավակնությունների տարանցման անվտանգությունը, թույլ չտալով անկախ քաղաքականության հնարավորություն։

Սահմանադրության փոփոխության հարցը Ադրբեջանի համար սոսկ իրավական խնդիր չէ, այն սիմվոլիկ և խորքային հարց է, որի նպատակն է ապահովել Հայաստանի արտաքին և ներքին քաղաքականության վրա ազդեցության բացարձակացում։

Հայաստանի Անկախության Հռչակագիրը միայն սիմվոլիկ փաստաթուղթ չէ, այն Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության փիլիսոփայությունն է, և եթե դու համաձայն ես փոխել այդ փիլիսոփայությունը, նշանակում է դու ընդունել ես քո նոր կարգավիճակը...

Ցանկացած կողմ, ով քարոզում է Հայաստանի և Ադրբեջանի, Թուրքիայի միջև փոխկապակցվածություն, Սահմանադրության փոփոխություն, նրանք սպասարկում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից Հայաստանի նկատմամբ կիրառվող «Անակոնդայի ռազմավարությունը»:

Իսկ անակոնդան մի օր նաև խեղդում է:

Արա Լ. Պողոսյան

Դիտվել է՝ 103

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում
Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.