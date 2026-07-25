Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Բանակ և քրեական ենթամշակույթ

Բանակ և քրեական ենթամշակույթ

Բանակ և քրեական ենթամշակույթ
25.07.2026 | 15:17

Քրեական ենթամշակույթը

Երբ իրավունքը ճիշտ չի իրականացվում, որպես հետևանք առաջանում են պսևդոիրավունքներ, օրինակ՝ «ճշտի իրավունքը»։ Իրավունքը, որպես քաղաքակրթական կոնստրուկտ, ստեղծվել է արդարության հաստատման նպատակով։ Իսկ երբ իրավունքն իրականացնողները՝ դատավորներն ու ոստիկանները, առերևույթ հաստատում են օրինականություն, բայց չեն հաստատում արդարություն, հենց այդ կետում էլ առաջանում է արդարությունն այլ տեղ փնտրելու պահանջարկ։ Դրա համար մեր երկրում առանձին կա «օրենքը», և առանձին՝ «ճիշտը»։ Իսկ արդարություն չհաստատող ոստիկանն էլ դառնում է «մլիցա» ու «շառ»։

Անգլոսաքսոնական իրավունքի ամբողջ փիլիսոփայությունն ու մարտահրավերը հենց օրինականության և արդարության համատեղման մեջ է կայանում։ Դրա համար Ամերիկայում դատավորները շատ նման են «իտոգ տվողների»։

Բանակը

Մի դեպք պատմեմ իմ ծառայությունից։

Մի անգամ տեղափոխվում էինք նոր կազարմա։ Զորքին լցրեցին այդ նոր կազարման ու ասացին՝ տեղավորվեք։ Եվ սկսվեց տեղերի համար բազառն ու կռիվը։ Կասեն՝ «քրեական ենթամշակույթը, բանը...», բայց բա ի՞նչ պետք է աներ 18 տարեկան, արյունը եռացող տղամարդկանց խումբը։ Բա հո բարձրաշխարհիկ «կներեք, թույլ տվեք»-ով չէի՞ն շփվելու։

Սրա փոխարեն բանակ կազմակերպողները կարող էին զինվորների տեղերն այբբենական կամ այլ հստակ կարգով դասավորել ու վերահսկել, որ դա անխախտ կատարվի։ Արդյունքում ո՛չ բազառ ու կռիվներ կլինեին, ո՛չ էլ «ուգլավոյ» կառաջանար։ Մեկին մեկ նույն պատմությունն է զորքը շարելու, նարյադների ու բանակային կյանքի մնացած բոլոր դրվագներում։

Լրիվ մակերեսային պատկերացում է, թե բանակում խնդիրների հիմքը քրեական ենթամշակույթն է։ Կամ, որ չեն ասում, թե բանակը հասարակության հայելին է։

Վահրամ Մարտիրոսյան

Դիտվել է՝ 204

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում
Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.