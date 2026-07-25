Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Միացում

Միացում

Միացում
25.07.2026 | 15:30

(հատված «Հյուսիսային պողոտա» անտիպ պոեմից)

Թեմզայի ափերից բերած մշուշներից

եթե «Պապլավոկի» Նինան

սուրճի բաժակի մեջ պաղպաղակ թորեր,

Վանո Սիրադեղյանը, ում մոտ

նախագահ էր աշխատում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը,

Սև լճի վրա կիջնեին բազմերանգ կռունկներ

և կասեին՝ միացում:

Թեմզայի ափերից բերած մշուշներից

եթե հրանոթի արկերի փոխարեն պաղպաղակ թորեին,

Վազգեն Սարգսյանի հայտնի ապտակը

մատնահետքեր չէր թողնի մեծբրիտանացու

փքված դեմքի վրա:

Թեմզայի ափերից բերած մշուշներից

եթե Բաղրամյան փողոցի կենտրոնում չհայտնվեր

Մեծ չարդախլեցու արձանը՝ անկենդան ձիու վրա,

ապա իրիկնակը տյուս կգար Մռավի բարձունքից

և Մեծ չարդախլեցու զամբիկի մեջքին պարզած

մայր կմտներ այնտեղ, որտեղ կցանկանար:

Թեմզայի ափերից բերած մշուշներից

սև կատուները, անհավատարիմ շները,

մոռացված ավանակները գորշ գայլերի ոհմակների

հետևից ընկած վանկարկում էին՝

պաղ-պա-ղակ:

Այնքան, մինչև սեպտեմբերը դեղին պաղպաղակներ կթափեր ծառերից,

այնքան, մինչև նոյեմբերը Վանո Սիրադեղյանի

շուրթերով կասեր՝ ես չեմ դառնա քավության նոխազ,

այնքան, մինչև քավության նոխազներն ու ոչ նոխազները

սահմանն անցան և հոսեցին Թեմզայի անծանոթ ջրերով,

այնքան, մինչև «Պապլավոկի» Նինան արտասվեց

սև սուրճի ջարդված պռունկներով և

ջարդված պոչերով բաժակների մեջ:

Միացո՛ւմ:

Նորայր Գրիգորյան

Դիտվել է՝ 199

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում
Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.