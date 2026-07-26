Սլովակիան դարձավ ամենաբարձր մակարդակով Արցախ այցելած ԵՄ անդամ առաջին պետությունը

Եվ որը, ցավոք, քաղաքականապես թաքցրեց կատարված ողբերգական իրադարձությունները
Սլովակիան հայտնի էր իր խիստ հայանպաստ քաղաքականությամբ և 1999 թվականից սկսված, ինչպես Սլովակիայի, այնպես էլ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության պատվիրակությունների բազմաթիվ պաշտոնական այցեր են կազմակերպվել: Փոխանակվել են և՛ նախագահների մակարդակով այցեր, և՛ վարչապետների:
Սակայն 2018 թվականից կտրուկ փոփոխություն է տեղի ունեցել ու դիվանագիտական ոլորտում և աշխարհաքաղաքական դաշտում Ադրբեջանը, ցավոք, ունեցել է հաջողություններ: Վերջին իրադարձությունն օրերս Սլովակիայի նախագահ Պետեր Պելեգրինի այցն էր Ադրբեջան, որին չափազանց մեծ կարևորություն է տվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և նույնիսկ իր անձնական մեքենայով նրան տարել է Շուշի:
Սլովակիայի նախկին վարչապետ Յան Չարնոգուրսկին, խորհրդարանի առաջին նախագահ, այսօր խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանտիշեկ Միկլոշկոն, ինչպես նաև երկու անգամ խորհրդարանի նախագահ ընտրված Պավոլ Հրուշովսկին, որոնք Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի նախագահ Աշոտ Գրիգորյանի անձնական կապերի շնորհիվ, ոչ միայն Սլովակիայի հայ բարեկամների շարքում են, այլև այսօր ընդհանրապես Եվրոպայում հայ ազգի մեծ բարեկամներից են համարվում, շատ վրդովված են Արցախ կատարած այցելության ժամանակ Պետեր Պելեգրինի այն հայտարարությունից, որ շնորհավորում է Ադրբեջանին իր բռնազավթված տարածքների ազատագրման համար:
Եվ, ահա, երեկ պատրաստվել է նամակ՝ հասցեագրված Սլովակիայի նախագահ Պետեր Պելեգրինին, որը ստորև ամբողջությամբ ներկայացնում ենք ընթերցողների ուշադրությանը:
Հուսանք, որ սկսված գործընթացը, մեկնարկած պայքարը կունենա շարունակություն, քանի որ Արցախում տեղի ունեցածը ոչ միայն Սլովակիայում, այլև, ընդհանուր առմամբ, Եվրոպայում Ադրբեջանի բացառիկ հաջող քաղաքականության արդյունքն է, իսկ մյուս կողմից այն, որ մեր երբեմնի բարեկամական պետությունը նախագահի մակարդակով դարձել է ադրբեջանամետ, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի խայտառակ, հակահայկական քաղաքականության արդյունքն է:
«Սլովակիայի Հանրապետության նախագահ
Պետեր Պելեգրինին
Շտեֆանիկովա 2
811 05 Բրատիսլավա
Բրատիսլավայում, 2026 թվականի հուլիսի 24
Հարգելի պարոն նախագահ,
Հուլիսի առաջին կեսին Դուք պաշտոնապես այցելեցիք Ադրբեջանի Հանրապետություն: Ինչպես նշել եք Ձեր հայտարարության մեջ, Ձեր այցի նպատակն էր մեր երկրների միջև համագործակցության հաստատումը էներգետիկայի, տնտեսության, տրանսպորտի և պաշտպանության, ինչպես նաև հակամարտությունից տուժած շրջանների վերականգնման ոլորտներում:
Ձեր ուղևորության քաղաքական գագաթնակետն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումն էր Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ դուք համատեղ դրեցիք նոր դպրոցի հիմնաքարը և հաստատեցիք մի շարք միջպետական համաձայնագրերի վավերականությունը:
Լեռնային Ղարաբաղը հայերի պատմական տարածքն է և Հայ Առաքելական Եկեղեցու օրրանը: Ավանդույթի համաձայն, այն հիմնադրվել է Բարդուղիմեոս առաքյալի կողմից, որը գործել է տարածաշրջանում և նահատակվել է այնտեղ։ Նրան են վերագրում I դարի քրիստոնեական տաճարի հիմնադրումը, որը կառուցվել է մոտ երկու հարյուր տարի առաջ, նախքան Հայաստանը պաշտոնապես ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Ամբողջ տարածքը դեռևս լի է բացառիկ հին հայկական եկեղեցիներով և վանքերով։
2023 թվականի աշնանը ռազմական հարձակումից հետո Ադրբեջանը վերահսկողություն ստանձնեց Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ տարածքի նկատմամբ։ Հետագայում տեղի ունեցավ ամբողջ բնիկ բնակչության զանգվածային արտագաղթ. ավելի քան 120 000 հայ ստիպված եղավ լքել տարածքը։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում վարչական և խորհրդարանական շենքերը ավերվել են, և տարածաշրջանում համակարգված կերպով հեռացվում կամ փոփոխվում են մշակութային պատմական հետքերը, այդ թվում՝ հին տաճարների քրիստոնեական ժառանգությունը։ Այժմ տարածքում գործնականում հայ բնակչություն չի ապրում։
Բացի այդ, Ադրբեջանը ձերբակալել է Լեռնային Ղարաբաղի մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնք քաղաքական դրդապատճառներով դատավարություններով դատապարտվել են երկարատև ազատազրկման։ Նրանցից ութի թվում են՝
Պարոն նախագահ։
Սլովակիայի Հանրապետությունը դարձավ Եվրոպական Միության անդամ առաջին պետությունը, որը ամենաբարձր մակարդակով այցելեց Լեռնային Ղարաբաղ՝ այդպիսով քաղաքականապես թաքցնելով վերը նշված ողբերգական իրադարձությունները: Ղարաբաղում նախագահ Ալիևի հետ Ձեր ելույթում Դուք ինքներդ այս գործընթացն անվանեցիք Ղարաբաղի ազատագրում։ Այս համատեքստում Ձեր հյուրընկալողի կողմից Ձեզ ցուցաբերված հատուկ հյուրընկալությունը թվում է հասկանալի։
Մենք Աղդամում գեներալ Միլան Ռաստիսլավ Շտեֆանիկի անունը կրող դպրոցի հիմնաքարը դնելու մտադրությունը թողնում ենք առանց լրացուցիչ մեկնաբանությունների այս համատեքստում։
Հարգելի՛ պարոն նախագահ,
բոլոր ավտորիտար ռեժիմները կանգնում և ընկնում են մարդու իրավունքների ճնշման վրա։ Եթե անցյալում ժողովրդավարական աշխարհի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները չպաշտպանեին մարդու իրավունքները կոմունիստական երկրների բլոկում, Սլովակիան այսօր ազատ պետություն չէր լինի, և դուք այսօր չէիք զբաղեցնի Սլովակիայի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։
Քրիստոնեական արժեքների և մարդու իրավունքների պաշտպանության անունով, որը Դուք բացահայտորեն խոստովանում եք, խնդրում ենք Ձեզ նախագահ Իլհամ Ալիևի նկատմամբ ճնշում գործադրել Ադրբեջանում բոլոր հայ քաղաքական բանտարկյալների ազատ արձակման համար, իհարկե, այդ թվում՝ Լեռնային Ղարաբաղի ութ նշված նախկին ներկայացուցիչների։ Մենք Ձեզ գրում ենք որպես Սլովակիայի Հանրապետության նախկին սահմանադրական պաշտոնյաներ և միևնույն ժամանակ որպես կոմունիստական Չեխոսլովակիայում մարդու իրավունքների և ազատությունների նախկին պաշտպաններ։
Խորին հարգանքով՝
Ֆրանտիշեկ Միկլոշկո Սլովակիայի Ազգային խորհրդի նախկին նախագահ
Յան Չարնոգուրսկի Սլովակիայի Հանրապետության նախկին վարչապետ,
Պավոլ Հրուշովսկի Սլովակիայի Հանրապետության Ազգային խորհրդի նախկին նախագահ»։
Հ.Գ.- Վերջին օրերին ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի հայ լոբբիստների կողմից սկսվել են Ադրբեջանում հայ ռազմագերիների ազատ արձակմանը նպատակաուղղված ակտիվ գործողություններ:
Արթուր Հովհաննիսյան