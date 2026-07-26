Կարևորը վճարելն ու մի կերպ տուն հասնելն է

Ուղիղ մեկ ժամ ՀՀ հերոս-հարկատուներն (ըստ Նիկոլ Փաշինյանի) սպասում էին 51 համարի ավտոբուսին: Այն չկար: Շոգին, քրտինքի մեջ, հոգնած հարկատուները հերոսաբար սպասում էին: 51-ը չկար ու չկար: Հերոսներից մեկն ասաց, որ այսպես արդեն անհնար է ապրել: Մյուսը նշեց, որ շուտով հեռանալու է Նոր Հայաստանից: Երրորդն էլ ասաց, որ չի պատրաստվում հանդուրժել այս վիճակը: Ի դեպ, հերոսները միմյանց խոստովանեցին, որ Փաշինյան Նիկոլին են ընտրել: Ըստ հերոսների, «բա էլ ու՞մ ընտրեինք»:
Անցավ շուրջ 65 րոպե: 51-ը եկավ: Հերոսները մոռացան «ապրելու անհնարինությունը», «երկրից հեռանալը», «չհանդուրժելը» և ուրախ վազեցին ավտոբուսին ընդառաջ: Ավտոբուսը «խցանված էր»: Հերոսների մի մասը չտեղավորվեց: Վարորդը հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է վճարել: «Խցանված» ավտոբուսը չշարժվեց, մինչև, ըստ վարորդի, բոլորը չվճարեցին: Վերջինս դժգոհ էր իր աշխատանքից: Ասում էր, որ հոգնել և զզվել է հերոսներին սպասարկելուց: Վերջիններիս էլ հորդորեց բոլոր հարցերով դիմել «թեժ գիծ»: Իսկ հերոսների այն մասը, որին հաջողվել էր ավտոբուս նստել, գոհ էր: «Գոնե տեղ կհասնենք»,- բարձրաձայնում էին նրանք: Երևի կհասնեն: Ու տենց ևս հինգ տարի: Հետո հերոսները կրկին Փաշինյան Նիկոլին կընտրեն: Բա էլ ու՞մ ընտրեն: Կարևորն այսօր նրանք հերոսաբար վճարեցին «նորացված» տրանսպորտում երթևեկելու համար և տուն հասան:
Թեպետ, հարամ լինի այսպես տուն հասնելը:
Կարեն Հեքիմյան