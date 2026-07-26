Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Կարևորը վճարելն ու մի կերպ տուն հասնելն է

Կարևորը վճարելն ու մի կերպ տուն հասնելն է

Կարևորը վճարելն ու մի կերպ տուն հասնելն է
26.07.2026 | 12:42

Ուղիղ մեկ ժամ ՀՀ հերոս-հարկատուներն (ըստ Նիկոլ Փաշինյանի) սպասում էին 51 համարի ավտոբուսին: Այն չկար: Շոգին, քրտինքի մեջ, հոգնած հարկատուները հերոսաբար սպասում էին: 51-ը չկար ու չկար: Հերոսներից մեկն ասաց, որ այսպես արդեն անհնար է ապրել: Մյուսը նշեց, որ շուտով հեռանալու է Նոր Հայաստանից: Երրորդն էլ ասաց, որ չի պատրաստվում հանդուրժել այս վիճակը: Ի դեպ, հերոսները միմյանց խոստովանեցին, որ Փաշինյան Նիկոլին են ընտրել: Ըստ հերոսների, «բա էլ ու՞մ ընտրեինք»:

Անցավ շուրջ 65 րոպե: 51-ը եկավ: Հերոսները մոռացան «ապրելու անհնարինությունը», «երկրից հեռանալը», «չհանդուրժելը» և ուրախ վազեցին ավտոբուսին ընդառաջ: Ավտոբուսը «խցանված էր»: Հերոսների մի մասը չտեղավորվեց: Վարորդը հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է վճարել: «Խցանված» ավտոբուսը չշարժվեց, մինչև, ըստ վարորդի, բոլորը չվճարեցին: Վերջինս դժգոհ էր իր աշխատանքից: Ասում էր, որ հոգնել և զզվել է հերոսներին սպասարկելուց: Վերջիններիս էլ հորդորեց բոլոր հարցերով դիմել «թեժ գիծ»: Իսկ հերոսների այն մասը, որին հաջողվել էր ավտոբուս նստել, գոհ էր: «Գոնե տեղ կհասնենք»,- բարձրաձայնում էին նրանք: Երևի կհասնեն: Ու տենց ևս հինգ տարի: Հետո հերոսները կրկին Փաշինյան Նիկոլին կընտրեն: Բա էլ ու՞մ ընտրեն: Կարևորն այսօր նրանք հերոսաբար վճարեցին «նորացված» տրանսպորտում երթևեկելու համար և տուն հասան:

Թեպետ, հարամ լինի այսպես տուն հասնելը:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 303

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում
Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.