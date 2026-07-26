Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Զելենսկու վարչակարգը վարկաբեկիչ հարված հասցրեց արևմտյան ժողովրդավարության վարկանիշին

Զելենսկու վարչակարգը վարկաբեկիչ հարված հասցրեց արևմտյան ժողովրդավարության վարկանիշին

Զելենսկու վարչակարգը վարկաբեկիչ հարված հասցրեց արևմտյան ժողովրդավարության վարկանիշին
26.07.2026 | 13:48

Արդեն կարելի է քաղաքագիտական համարել «ուկրաինացման սցենար» եզրույթը: Իհարկե, այն առաջին հերթին արտաքին քաղաքական կողմնորոշման ընտրության պատճառով խոշոր ուժային կենտրոնների բախման կիզակետում հայտնվել և պատերազմի մեջ ներգրավվել է նշանակում: Բանավեճի առարկա կարող է լինել հարցադրումը, թե որքանո՞վ է այն համապատասխանում «ուկրաինացված» երկրի ազգային-պետական շահերին և առաջադիմական զարգացմանը: Օրինակ, Հայաստանում հասարակության մի հատվածը, արևմտյան կենտրոնների նարատիվներով, ծափահարում է Զելենսկուն որպես ազգային-պետական շահերի պահպանության առաջնորդ, մյուս մասը նրան համարում է երկիրն ավերող ու կործանող կոռումպացված հանցագործ: Սա շատ բարդ դիսկուրս է, և երկու տեսակետներն էլ միանշանակ լիակատար ճշմարտություն ընդունելը դեռ վաղ է: Ուկրաինական պատերազմը շատ գաղտնի ծալքեր ունի, և հանրությունն ու փորձագիտական դաշտը իրականությանը լրիվ չեն տիրապետում: Բայց մի բան հաստատ այլևս անքննելի ճշմարտություն է. Զելենսկու վարչակարգը վարկաբեկիչ հարված հասցրեց արևմտյան ժողովրդավարության թե՛ գաղափարին, թե՛ արժեքներին, և թե՛ վարկանիշին համայն աշխարհի մասշտաբով:

Այն, որ Վրաստանը բռնել է Արևմուտքից հաստատուն քայլերով հեռանալու ճանապարհը, դրա տիպիկ օրինակն է: Վրաստանի դրեյֆի իմաստը «ուկրաինացման սցենարից» խուսափելն է: Ես, որպես արևմտյան ժողովրդավարության արժեքաբանության ջատագով, սրտի կսկիծով հետևում եմ այս գործընթացին:
Նայեք այս նկարին և կհասկանաք, թե ինչ մեծ սխալ են թույլ տալիս ԵՄ երկրներում, երբ բուռն ծափահարում են ժողովրդավարությունն արժեզրկած գործչին:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 170

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում
Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.