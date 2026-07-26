Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Արմատական բնույթի սխալ, որից խուսափեցին ավելի մեծ պատմական փորձ ունեցող չինացիները

Արմատական բնույթի սխալ, որից խուսափեցին ավելի մեծ պատմական փորձ ունեցող չինացիները

Արմատական բնույթի սխալ, որից խուսափեցին ավելի մեծ պատմական փորձ ունեցող չինացիները
26.07.2026 | 15:29

Մրցակցային աշխարհում խորհրդային երկրի կայունությունն ապահովվում էր մնացած ամբողջ աշխարհից մեկուսացումով, ներքին այլակարծության ճնշմամբ և մարդկանց վախով։

Խրուշչովյան մասնակի ազատականացման միջոցով և դրսի աշխարհից մեկուսացման որոշ չափի թուլացումով մարդկանց կյանքի որակը աճեց դրան համապատասխան, բայց և մյուս կողմից էլ դրանով իսկ հիմք դրվեց խորհրդային կարգերի կայունության թուլացման, որն էլ բազա ստեղծեց Գորբաչովի նման փսևդոգործչի հայտնվելու համար՝ իր ձախլիկ շրջապատի հետ միասին։

Այն հանգամանքը, որ նա և իր շրջապատը չհասկացան, որ, կոմունիստական կուսակցության դերը զրոյացնելով, քանդում են հենց իրենց իշխանությունը, բերեց աշխարհում իր հզորությամբ երկրորդ երկրի դղրդալով քանդվելուն։

Մի արմատական բնույթի սխալ, որից խուսափեցին ավելի մեծ պատմական փորձ ունեցող չինացիները, և որոնք էլ ցույց տվեցին, որ տվյալ մենթալիտետի պայմաններում կոմունիստական իշխանության և մասնավոր սեփականության սիմբիոզը կարող է տալ աննախադեպ արդյունք, որում շատ մեծ տեղ ունեն նաև չին ժողովրդի արտակարգ աշխատասիրությունն ու պատասխանատու վերաբերմունքն իրենց գործի նկատմամբ։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 115

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում
Երկու կողմերն էլ համընդհանուր ճշմարտություններ են ասում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.