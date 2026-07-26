Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի

Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի

Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի
26.07.2026 | 18:10

Մտնում եմ Ֆեյսբուք, տեսնեմ՝ ինձ ընկերության հայտ ա ուղարկել ոմն Կիմ Ջոնգ Ժու։ Նայում եմ նկարին՝ փայտիկներով սուշի ուտող նարնջագույն դրակոն։ Ա՛յ մարդ, է՞ս ով ա։ Բայց, դե, գիտեմ, պատահում ա, երևի խեղճ մարդը չգիտի էլ, որ Ցուկին իրա անունից միջազգային հարաբերություններ ա հաստատում։

Ոզում եմ ջնջեմ, որ էլ աչքիս չընկնի, մատս պատահաբար նկարին ա կպնում, ու բացում ա Կիմ Ջոնգ Ժուի էջը։

Հենց առաջին նկարը վարթիվորային համայնապատկեր ա՝ Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Ա՛յ քեզ բա՜ն... Մի քիչ ներքև եմ իջնում, Սիլվա Կապուտիկյանի բանաստեղծությունն ա՝ իսկական հայկական տառերով։ Հետո Խոր Վիրապն ա՝ Մասիսի ֆոնին։ Հետո մի հիսուն հոգի՝ բոլորը հայկական անուն-ազգանունով, շնորհավորում են Կիմ Ջոնգ Ժուի ծնունդը։ Ու ինչն ա հատկանշական՝ բոլորը՝ հայերենով, ու մեծ մասն՝ Աբովյան քաղաքից։ Իսկ դրա տակ Կիմ Ջոնգ Ժուն մաքուր հայերենով իր խոհերն ա շարադրել հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, ընդ որում՝ շատ սրտացավ տոնով ու հարազատի անմիջականությամբ։ Որ դրա տակ էլ տեսա Հովհաննես Բադալյանի երգը՝ Հայֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում, միանգամից ընդունեցի ընկերության հայտը։

Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 661

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի
Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.