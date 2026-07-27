Իմ մխիթարությունը
27.07.2026 | 00:18
Հուլիսի 27
- Հիսու՛ս, արի և քայլիր մեզ հետ, թույլ տուր, որ
զգանք Քո սքանչելի մտերմությունը:
- Ես քայլում եմ ձեզ հետ: Ախ, պատկերացրեք հապա, Իմ սիրելիներ. Ես ձեզ հետ քայլում եմ, ոչ միայն ձեզ առաջնորդելու, սփոփելու, զորացնելու ու բարձրացնելու, այլև` մխիթարանք ու սփոփանք ստանալու համար:
Երբ ձեր սիրելի երեխան ձեզ հետ է, մի՞թե այդ մոտիկությունը` մանկանը օգնելու ու պաշտպանելու համար է միայն:
Չէ՞ որ այդ մոտիկությունը ծառայում է նաև, որ այդ սիրող, վստահող ու պարզ հոգու մեջ` ուրախություն, հրճվանք ու սփոփանք գտնեք:
Մեկնաբանություններ