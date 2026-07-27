Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Փորձությունների միջով կոփված հավատք

Փորձությունների միջով կոփված հավատք

Փորձությունների միջով կոփված հավատք
27.07.2026 | 11:29

Սիրելի՛ հայրենակիցներ, ի Քրիստոս եղբայրներ և քույրեր:

Դարեր շարունակ հայ ժողովրդի պատմությունը եղել է ոչ միայն գոյապայքարի, այլև Արդարության և Ճշմարտության համար մղվող աննկուն հոգևոր պատերազմ։ Մեր անցած ճանապարհը լի է եղել խաչելության ցավով, կորուստներով և ծանր փորձություններով, սակայն յուրաքանչյուր փորձության մեջ հայ հոգին մնացել է անսասան, որովհետև նրա հիմքը դրված է Սուրբ Էջմիածնի հավերժական վեմին։

Այսօր, առավել քան երբևէ, հավաքական հայի ցանկությունն ու նպատակը մեկն է՝ վերականգնել արդարությունը, բուժել հոգևոր վերքերը և կերտել արժանապատիվ, լուսավոր ու հզոր Հայրենիք։

Արդարության համար պայքարը չի սկսվում արտաքին աշխարհից․ այն սկսվում է մեր սրտերից։ Այն արտահայտվում է մեր անկեղծ գրկախառնությամբ, եղբայրական սիրով, միմյանց նեցուկ լինելու պատրաստակամությամբ և Սուրբ Եկեղեցու շուրջ մեկտեղվելով։

Մեր հաղթանակը նախևառաջ Հոգևոր Հաղթանակ է լինելու։ Դա լինելու է հույսի հաղթանակը հուսահատության նկատմամբ, սիրո հաղթանակը՝ ատելության, և արդարության հաղթանակը՝ անօրինության նկատմամբ։

Եկեք միավորենք մեր ձեռքերն ու սրտերը, լցվենք անսասան հավատով և հաստատուն քայլերով ընթանանք դեպի մեր լուսավոր ու հաղթական ապագան՝ Վեհափառ Հայրապետի հայրական օրհնությամբ և Աստծո ամենակարող Աջի պահպանությամբ։

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 160

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի
Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.