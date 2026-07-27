Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Երկու պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածը կտևի այնքան, որքան կողմերն ի վիճակի կլինեն պահպանել ուժերի հավասարակշռություն

Երկու պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածը կտևի այնքան, որքան կողմերն ի վիճակի կլինեն պահպանել ուժերի հավասարակշռություն

Երկու պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածը կտևի այնքան, որքան կողմերն ի վիճակի կլինեն պահպանել ուժերի հավասարակշռություն
27.07.2026 | 12:13

Խաղաղությունն ընդամենը երկու պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Այդ ժամանակահատվածում ով լավ պատրաստվեց, պատերազմում նա էլ կհաղթի։

Խաղաղություն գոյություն չունի, այն ընդամենը երկու վիճակների միջև համեմատաբար առավել հանդարտ վիճակն է, այն էլ` ժամանակավոր։

Խաղաղություն չկա, որովհետև մարդու էությունն է այդպիսին, ու այն փոխել հնարավոր չէ։ Մարդը ձգտում է իշխանության ու դա հնարավոր չէ փոխել, հանել նրա բնության միջից։ Եվ բոլոր պատերազմների հիմքում իշխելու կամքն է։

Իսկ մնացածը խաբեություն է, իռացիոնալ մտածողության հետևանք, ինչը որպես կանոն ավարտվում է մե՜ծ ողբերգությամբ։

Երկու պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածը կտևի այնքան, որքան կողմերն ի վիճակի կլինեն պահպանել ուժերի հավասարակշռություն, իսկ երբ դա խախտվեց, դոմինանտող կողմը ձգտելու է գերիշխանության։

Սա՛ է մարդկային բնույթը, ու դա երբեք չի փոխվելու։

Արա Լ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 134

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի
Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.