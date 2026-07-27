Խաղաղությունն ընդամենը երկու պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածն է։
Այդ ժամանակահատվածում ով լավ պատրաստվեց, պատերազմում նա էլ կհաղթի։
Խաղաղություն գոյություն չունի, այն ընդամենը երկու վիճակների միջև համեմատաբար առավել հանդարտ վիճակն է, այն էլ` ժամանակավոր։
Խաղաղություն չկա, որովհետև մարդու էությունն է այդպիսին, ու այն փոխել հնարավոր չէ։ Մարդը ձգտում է իշխանության ու դա հնարավոր չէ փոխել, հանել նրա բնության միջից։ Եվ բոլոր պատերազմների հիմքում իշխելու կամքն է։
Իսկ մնացածը խաբեություն է, իռացիոնալ մտածողության հետևանք, ինչը որպես կանոն ավարտվում է մե՜ծ ողբերգությամբ։
Երկու պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածը կտևի այնքան, որքան կողմերն ի վիճակի կլինեն պահպանել ուժերի հավասարակշռություն, իսկ երբ դա խախտվեց, դոմինանտող կողմը ձգտելու է գերիշխանության։
Սա՛ է մարդկային բնույթը, ու դա երբեք չի փոխվելու։
Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ