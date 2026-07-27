Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Ավելի լավ չէ՞ դեսպանություն բացենք Վանուատուի մայրաքաղաք Պորտ Վիլայում

Ավելի լավ չէ՞ դեսպանություն բացենք Վանուատուի մայրաքաղաք Պորտ Վիլայում

Ավելի լավ չէ՞ դեսպանություն բացենք Վանուատուի մայրաքաղաք Պորտ Վիլայում
27.07.2026 | 12:23

Ինչո՞վ է զբաղվում Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը:

Մի քանի օր առաջ Ախալքալաքում, ՀՀ քաղաքացու մասնակցությամբ, տեղի է ունեցել ավտովթար: Դեպքի վայր են ժամանել ոստիկաններն ու քննիչները: Գործ է հարուցվել: ՀՀ քաղաքացու հանդեպ կիրառվել է բացակայության արգելք:

ՀՀ քաղաքացին զանգահարել է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանություն: Վերջինս ոչ միայն որևէ օգնություն չի ստացել, այլև արժանացել է արհամարհանքի և անարգանքի:

Ուրեմն, ՀՀ քաղաքացիների նկատմամբ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների պարտականությունները սահմանվում են ՀՀ գործող օրենսդրությամբ, ինչպես նաև ՀՀ-ի կողմից վավերացված և գործող միջազգային պայմանագրերով: Մասնավորապես` դիվանագիտական ներկայացուցչությունները և հյուպատոսական հիմնարկները պարտավոր են իրենց իրավասությունների և լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ՝ ՀՀ քաղաքացիների իրավունքների և օրինական շահերի խախտման դեպքերում դրանց պաշտպանության նպատակով։

Փաստորեն, Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը հրաժարվել էր պաշտպանել իրեն դիմած ՀՀ քաղաքացու իրավունքներն ու օրինական շահերը: Այդ դեպքում, ինչու՞ է Հայաստանին անհրաժեշտ Վրաստանում դեսպանություն ունենալ: Ավելի լավ չէ՞ դեսպանություն բացենք Վանուատուի մայրաքաղաք Պորտ Վիլայում, որտեղ ՀՀ քաղաքացիներ ընդհանրապես չկան, հետևաբար` դեսպանություն զանգահարող չի լինի:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 260

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի
Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.