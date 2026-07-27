Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Շվեդիան վերադարձնում է ավանդական դասագրքերն ու ձեռագիր գրելու պրակտիկան

Շվեդիան վերադարձնում է ավանդական դասագրքերն ու ձեռագիր գրելու պրակտիկան

Շվեդիան վերադարձնում է ավանդական դասագրքերն ու ձեռագիր գրելու պրակտիկան
27.07.2026 | 13:13

Շվեդիան վերանայում է կրթության թվայնացման իր բազմամյա քաղաքականությունը և դպրոցական դասարաններ վերադարձնում ավանդական դասագրքերն ու ձեռագիր գրելու պրակտիկան։

Երկիրը, որը համարվում է կրթության ոլորտում տեպնիկայի ու տեխնոլոգիաների ներդրման համաշխարհային առաջատարներից մեկը, այժմ լրացուցիչ միջոցներ է հատկացնում թղթային գրքերի տպագրությանն ու ձեռքբերմանը, և սահմանափակում է պլանշետների ու էկրանների օգտագործումը՝ հատկապես ցածր դասարանների դպրոցականների համար։

Շվեդական իշխանություններն այս որոշումը բացատրում են նոր հետազոտություններով, որոնց համաձայն՝ էկրանների առջև չափից ավելի շատ ժամանակ անցկացնելը կարող է բացասաբար անդրադառնալ ընթերցանության հմտությունների, կենտրոնացման և հիմնական ուսումնական կարողությունների զարգացման վրա։

Նրանք նախատեսում են նաև ամբողջովին արգելել թվային կրթական գործիքների օգտագործումը մինչև վեց տարեկան երեխաների համար։

Փորձագետների խոսքով՝ ձեռագիր գրելը միաժամանակ ակտիվացնում է ուղեղի մի քանի հատվածներ, որոնք պատասխանատու են շարժողական հմտությունների, հիշողության, տեսողական ընկալման, ուշադրության և լեզվական կարողությունների համար։ Ի տարբերություն ստեղնաշարով մուտքագրման՝ ձեռագիր գրելը պահանջում է շարժումների բարդ համակարգում և օգնում է տեղեկատվությունն ավելի խորը յուրացնել։

Բացի այդ, շվեդների հետազոտությունները ցույց են տվել, որ թղթի էջերից ընթերցելը հաճախ նպաստում է նյութի ավելի լավ ըմբռնմանն ու հիշելուն, քան էլեկտրոնային սարքերով ընթերցելու պարագայում է:

Թեև ներկայումս հանրակրթության ոլորտ են ներթափանցել և կրթական գործընթացում ներդրվում են ոչ միայն տեխնիկական, այլ նույնիսկ արհեստական բանականության գործիքակազմը (Իսրայելի փորձին առանձին կանդրադառնանք)՝ այնուամենայնիվ, գալու է ժամանակ, երբ որակյալ ու պահանջված գիտելիքներ են համարվելու հանրակրթության դասական ծրագրերով և մեթոդաբանությամբ ձեռքբերված կրթությունը:

Կարծում եմ՝ Շվեդիայի օրինակը հենց այդ մասին է:

Արտակ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 118

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի
Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.