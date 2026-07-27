Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Այս ամենից դուրս գալու միակ ճանապարհը ոչ թե փոխադարձ ատելության խորացումն է, այլ հանրային համերաշխության վերականգնումը

Այս ամենից դուրս գալու միակ ճանապարհը ոչ թե փոխադարձ ատելության խորացումն է, այլ հանրային համերաշխության վերականգնումը

Այս ամենից դուրս գալու միակ ճանապարհը ոչ թե փոխադարձ ատելության խորացումն է, այլ հանրային համերաշխության վերականգնումը
27.07.2026 | 14:30

Դաժան ծեծի է ենթարկվել իշխանության ներկայացուցչի եղբայրը՝ սեփական շքամուտքի մոտ։

Դատապարտելի է ցանկացած նման միջադեպ:

Սա հերթական ահազանգն է այն մասին, ինչի մասին տարիներ շարունակ խոսվում էր․ երբ արդարադատությունը դառնում է ընտրովի, իսկ օրենքը՝ քաղաքական հաշվեհարդարի գործիք, հասարակության մեջ կուտակվում է վտանգավոր լարվածություն։ Այդ ճանապարհը ոչ թե հանգեցնում է արդարության, այլ՝ վենդետայի տրամաբանության։

Բռնապետական մեթոդները երբեք երկարաժամկետ կայունություն չեն ստեղծում։ Դրանք միայն խորացնում են հակադրությունը և բարձրացնում բռնության վտանգը։

Հավանաբար, շուտով մեղավորներին կբռնեն, նրանց հետ կապված նվաստացնող տեսանյութեր կհրապարակվեն, կփորձեն դա ներկայացնել որպես ուժի ցուցադրություն, բայց նաև վրեժ։ Սակայն նման գործելակերպը խնդիրը չի լուծում։ Ընդհակառակը՝ այն միայն բարձրացնում է խաղադրույքները և հասարակությանը տանում ավելի վտանգավոր առճակատման ճանապարհով։

Այս ամենից դուրս գալու միակ ճանապարհը ոչ թե փոխադարձ ատելության խորացումն է, ինչին նպաստում են օրնիբուն, այլ հանրային համերաշխության վերականգնումը։ Այն հնարավոր չէ կառուցել ընտրովի արդարադատության, քաղաքական հետապնդումների և նվաստացման մշակույթի վրա։ Համերաշխությունը ծնվում է միայն այն ժամանակ, երբ օրենքը հավասար է բոլորի համար, երբ պետությունը ծառայում է արդարությանը, ոչ թե իշխանության պահպանմանը։ Հակառակ դեպքում բռնության և վրեժխնդրության փակ շղթան շարունակելու է խարխլել հասարակությունն ու պետությունը, մինչև լիարժեք արնաքամ անելը:

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 90

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի
Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.