Ժողովուրդը, որ կուրորեն հետևում է ավեր ու մահ բերողին, արժանի չէ ազգ կոչվելու

Ժողովուրդը, որը չի վստահում իր եկեղեցուն, փլատակներից երկիր վերհանածած առաջնորդին, աշխատատեղեր ու բարիք ստեղծած գործարարին և, վերջապես, Հայրենիքի պաշտպանության համար ինչ-որ բան արած զորավարին, այլ կուրորեն հետևում է պարտվածին և շարունակ հետևում ավեր ու մահ բերողին, արժանի չէ ունենալու ո՛չ պետականություն, ո՛չ էլ ազգ կոչվելու իրավունք:
Աշխարհում այսօր դժվար թե գտնվի մի ազգ (բացի, երևի թե, մեկից), որը, ունենալով հազարամյակների պատմություն, ընտրել և համառորեն գնում է հենց այդ ճանապարհով:
Սենոր Հասրաթյան