Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Ժողովուրդը, որ կուրորեն հետևում է ավեր ու մահ բերողին, արժանի չէ ազգ կոչվելու

Ժողովուրդը, որ կուրորեն հետևում է ավեր ու մահ բերողին, արժանի չէ ազգ կոչվելու

Ժողովուրդը, որ կուրորեն հետևում է ավեր ու մահ բերողին, արժանի չէ ազգ կոչվելու
27.07.2026 | 14:42

Ժողովուրդը, որը չի վստահում իր եկեղեցուն, փլատակներից երկիր վերհանածած առաջնորդին, աշխատատեղեր ու բարիք ստեղծած գործարարին և, վերջապես, Հայրենիքի պաշտպանության համար ինչ-որ բան արած զորավարին, այլ կուրորեն հետևում է պարտվածին և շարունակ հետևում ավեր ու մահ բերողին, արժանի չէ ունենալու ո՛չ պետականություն, ո՛չ էլ ազգ կոչվելու իրավունք:

Աշխարհում այսօր դժվար թե գտնվի մի ազգ (բացի, երևի թե, մեկից), որը, ունենալով հազարամյակների պատմություն, ընտրել և համառորեն գնում է հենց այդ ճանապարհով:

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 73

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի
Էս Ցուկին ինչ հրաշք ասես՝ կգործի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.