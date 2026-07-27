Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Ավետիք Չալաբյանի ուղերձը «Արմավիր» ՔԿՀ-ից

Ավետիք Չալաբյանի ուղերձը «Արմավիր» ՔԿՀ-ից

Ավետիք Չալաբյանի ուղերձը «Արմավիր» ՔԿՀ-ից
27.07.2026 | 15:49

Սիրելի՛ բարեկամներ, արդեն մեկ ամսից ավելի է, ինչ մեր երկրում իշխանությանը տիրացած թրքահաճո վարչախումբն ինձ ապօրինաբար զրկել է ազատությունից։

Այս մեկ ամսվա ընթացքում նման կերպով ազատությունից զրկվել են Գագիկ Ծառուկյանը և Արեգնազ Մանուկյանը, քրեական գործ է հարուցվել Նարեկ Կարապետյանի դեմ, շարունակում են անազատության մեջ գտնվել Բագրատ Սրբազանը և նրա ընկերները, Անդրանիկ Թևանյանը, Արմեն Աշոտյանը և բազմաթիվ այլ հայորդիներ, որոնք համարձակություն են ունեցել պայքարելու այս վարչախմբի և նրա կողմից Հայաստանում իրականացվող թրքամետ օրակարգի դեմ։

Հունիսի 7-ին տեղի ունեցած ընտրություններում այս վարչախումբը պարտվել է, սակայն նրա տրամադրության տակ եղած վիթխարի վարչական ռեսուրսը, օտարների աջակցությունը, լկտի մանդատագողությունը և արհեստականորեն բարձր ընտրական շեմը թույլ են տվել նրան կառչած մնալու իշխանությունից։

Դրանով հանդերձ՝ մեր ակտիվ քաղաքացիների մեծ մասը՝ մոտ 750 հազար մարդ, այս կամ այն կերպով դեմ է քվեարկել այս վարչախմբին՝ ցույց տալով, որ այլևս չի ցանկանում հանդուրժել նրա իշխանությունը։

Վարչախումբը դրան պատասխանել է անթաքույց բռնությամբ՝ տառացիորեն իր բոլոր մրցակիցների նկատմամբ։ Ժողովրդավարական պետությունում բռնաճնշումների այսպիսի ալիք հնարավոր չէ պատկերացնել, նույնիսկ մեր երկրի պատմության մեջ սա աննախադեպ երևույթ է՝ երբևիցե «հաղթող» կողմը վրեժխնդրության այսպիսի ալիք չի բարձրացրել «պարտվողների» դեմ՝ թերևս իրականում ցույց տալով իր վախերը և մոտալուտ անկման անխուսափելիությունը։

Այսօր մենք զրկված ենք մեր ազատությունից, բայց իրականում բանտում է հայտնվել մեր ողջ երկիրը։ Ողջ երկրին փորձում են զրկել մտքի և գործի առաջնորդներից, ապագայի հեռանկարից, այդ ապագան սեփական կամքով ընտրելու ազատությունից։

Այսօր և՛ Հայաստանի, և՛ Բաքվի բանտերում ազատազրկվում է մեր ողջ ժողովուրդը, նրա անցյալը, ներկան, և փորձ է արվում ազատազրկելու նաև նրա ապագան։

Նման պայմաններում էր, որ Հեմինգուեյը մի անգամ ասել է՝ «Մի հարցրու, թե ում համար են ղողանջում զանգերը։ Նրանք ղողանջում են քեզ համար»։ Թող ձեզ չմոլորեցնեն վարչախմբի ստահոդ պատումները, քննչական կոմիտեի կեղծ հաղորդագրությունները՝ անհնար է, որ այսքան տարբեր մարդիկ, որոնք մինչև քաղաքականություն մուտք գործելն ապրում էին պարկեշտ կյանքով, միանգամից հետո հանցագործ դառնային։ Նրանք «հանցանք» են կատարել՝ հակադրվելով երկրում իշխող թրքահաճո վարչախմբին, «հանցանք» են կատարել՝ ձեզ ընտրության հնարավորություն տալով, ներկայացնելով ձեր ազատ կամքը։ Ուստի այսօր զանգերը ղողանջում են ձեզնից յուրաքանչյուրի համար, և պետք չէ սպասել այն օրվան, երբ քննչական կոմիտեն կգա անձամբ ձեր հետևից՝ ինչ-որ իմաստով այն արդեն եկել է։

Ուստի ոտքի՛ կանգնեք և պայքարե՛ք ձեր և ձեր զավակների ազատության համար, ինչպես հարյուր տարի առաջ մեր արժանավոր նախնիները պայքարում էին Սարդարապատում, երբ ղողանջում էին Սուրբ Էջմիածնի զանգերը։ Քանզի թշնամին, պարտվելով Սարդարապատում, այսօր մեր երկիրը փորձում է գրավել ներսից՝ իր կամակատարների միջոցով։

Սակայն եթե այսօր ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր հայորդու փոխարեն պայքարի դուրս գան հարյուրները և հազարները, նույն թշնամին նորից կընկրկի։ Ուստի այսօր այդ կռիվը ձեզնից յուրաքանչյուրինն է, և ձեզնից յուրաքանչյուրի ազատ կամքով է կերտվելու մեր հաղթանակը։ Աստված զորավիգ պայքարող և չհանձնվող հայ մարդուն։

Քաղբանտարկյալ Ավետիք Չալաբյան

26․07․2026, «Արմավիր» ՔԿՀ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. Ավետիք Չալաբյանի էջը վարում է Հանրային պաշտպանական խումբը

Դիտվել է՝ 164

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Եվ ես կգամ այդ ծառը որոնելու
Եվ ես կգամ այդ ծառը որոնելու

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.