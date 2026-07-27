Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Լիսաբոնի հնգյակ

Լիսաբոնի հնգյակ

Լիսաբոնի հնգյակ
27.07.2026 | 18:07

43 տարի առաջ, այս օրը, հինգ հայ երիտասարդներ իրականացրին Լիսաբոնի գործողությունը, որը դարձավ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար մղվող հայկական պայքարի ամենանշանակալի դրվագներից մեկը։ Սարգիս Աբրահամեանը, Սեդրակ Աճէմեանը, Վաչէ Տաղլեանը, Արա Քըրճլեանը և Սիմոն Եահնիեանը պատմության մեջ մնացին որպես Լիսաբոնի հնգյակ։

1983 թվականի հուլիսի 27-ին նրանք մտան Լիսաբոնում գտնվող Թուրքիայի դեսպանատուն՝ նպատակ ունենալով միջազգային հանրությանը ստիպել առերեսվել Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության շարունակվող ժխտման փաստին։ Նրանց համոզմամբ՝ տասնամյակներ շարունակ միջազգային հանրությունը լռությամբ էր արձագանքել Թուրքիայի կողմից իրականացվող ժխտողական քաղաքականությանը։

Սակայն գործողությունը չընթացավ այնպես, ինչպես նախատեսված էր։ Դեսպանատան ներսում շրջափակվելուց հետո հինգ երիտասարդները պայթեցրին իրենց մոտ եղած պայթուցիկները, ինչի հետևանքով զոհվեցին իրենք, պորտուգալացի ոստիկաններից մեկը և թուրք դիվանագետի կինը։ Պայթյունի հետևանքով դեսպանատան շենքի զգալի մասը ավերվեց։

«Լիսաբոնի հնգյակի» նպատակը մեկն էր՝ ինքնազոհությամբ աշխարհին պատմել Հայոց ցեղասպանության մասին:

«Սա անձնասպանություն չէ, ոչ էլ խելագարություն, այլ գերագույն զոհաբերում ազատության բագինին». այս կարգախոսով էին տղաները ծրագրել իրենց արարքը:

Հինգ հերոսների դիակներն այժմ ամփոփված են Բեյրութի Բուրջ Համուդի պանթեոնում:

Փառք ու պատիվ Ձեզ, տղերք:

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 116

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Եվ ես կգամ այդ ծառը որոնելու
Եվ ես կգամ այդ ծառը որոնելու

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.