Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.07.2026
 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը համապատասխան օրինագիծ է ընդունել՝ կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքական բանտարկյալներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, օրինագծի ընդունումը որակել է որպես «հայկական լոբբիի շահերից ելնելով՝ Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու փորձ»:               
 
Նորություններ » Հայաստանի ինքնիշխանությունից գրեթե բան չի մնացել

Հայաստանի ինքնիշխանությունից գրեթե բան չի մնացել

Հայաստանի ինքնիշխանությունից գրեթե բան չի մնացել
28.07.2026 | 12:05

Երկրիս կառավարիչներն առավոտից երեկո խոսում են ինքնիշխանության ամրապնդումից, բայց իրականում պետությունը դարձնում են արտաքին ուժերի համար մարտադաշտ՝ թուլացնելով պետության ինքնիշխանությունը։

Փաստերով ներկայացնեմ. սկզբում Ադրբեջանի հոգեւոր առաջնորդն է պահանջում պայքարել Հայ Եկեղեցու դեմ։

Հետո Ադրբեջանի ղեկավարն է ՀՀ կառավարիչներից պահանջում փոխել սահմանադրությունը։

Այդ ընթացքում ԵՄ-ն փաստացի ՀՀ կառավարիչներից պահանջում է դառնալ մեկ այլ աշխարհաքաղաքական բեւեռի դեմ «պլացդարմ»։

Քիչ անց ԱՄՆ-ն իր ձեռքում կենտրոնացնում է TRIPP նախագծի վերահսկողական փաթեթը։

Այնուհետեւ Թուրքիան պահանջում է ականջալուր լինել Ադրբեջանից հնչող պահանջներին։

Հիմա էլ Ռուսաստանից են առաջարկում ՀՀ-ում իրականացնել հանրաքվե։

Ինչպես տեսնում ենք, չկա մի օրակարգ, որն արտաքին ազդեցություն չունենա։

Ու այսքանից հետո էս մարդիկ դեռ համարձակվում են խոսել ՀՀ անկախությունից եւ ինքնիշխանությունից։

ՀՀ՚-ն դարձնում են արտաքին կենտրոնների ամբիցիաների բավարարման ու հնարավոր բախման վայր։

Պատկերացնու՞մ եք, եթե ՀՀԿ իշխանության տարիներին այս հրապարակային պահանջների մի փոքր մասը լիներ։

Ի՞նչ կանեին ու կասեին այսօրվա «ինքնիշխանները»։

Բա խոսեք, ինչու՞ եք բերաններդ ջուր առել։

Էլ երկիր ու աշխարհաքաղաքական բեւեռ չմնաց, որ ՀՀ-ին պահանջ կամ «առաջարկ» չներկայացնի։

Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը բացարձակ արժեք է, եւ ամենեւին կապ չունի, թե այդ «առաջարկները» որտեղից են հնչում։

Էդուարդ Շարմազանով

Դիտվել է՝ 55

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Եվ ես կգամ այդ ծառը որոնելու
Եվ ես կգամ այդ ծառը որոնելու

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.