Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.07.2026
 
Եվրոպական շատ երկրներ արդեն իսկ ազդանշաններ են տվել ԵՄ ղեկավարությանը, որ պատրաստ չեն բացել իրենց շուկաները Հայաստանից եկող ապրանքների համար և այդպիսով վնասել իրենց ազգային արտադրողներին՝ լրագրողներին հայտնել են ՌԴ Արտաքին հետախուզության ծառայության մամուլի բյուրոյից։               
 
Նորություններ » Պախարակելի առանձնահատկություն

Պախարակելի առանձնահատկություն

Պախարակելի առանձնահատկություն
28.07.2026 | 13:16

Արդի հայկական քաղաքական մտածողության ևս մի պախարակելի առանձնահատկություն, որն արգելակում է քաղաքական մտքի զարգացմանը։

Գրեթե բոլորը, ովքեր քաղաքական առաջնորդության հայտ են ներկայացնում, միանգամից սկսում են դիրքավորվել որպես ամենագետ, մարդ` ով սովորելու, լսելու կարիք չունի։

Սրա մյուս կողմն էլ կա` քաղաքական առաջնորդության ձգտողները իրենց կողքին ձգտում են ունենալ երկու կարգի մարդիկ` նրանք ովքեր խելացի են, բայց կամազուրկ, և նրանք ովքեր առնվազն ավելի քիչ գիտելիք, խարիզմա և անցած ճանապարհ ունեն, քան «առաջնորդը»։

Համենայն դեպս` 2013 թվականից ակտիվ քաղաքական-քաղաքացիական գործընթացների մեջ լինելով, հետո կրթա-գիտական, այս համոզումը ո՛չ միայն ձևավորվեց, այլ ամեն անգամ ավելի արմատացավ։

ՈՒ ինչպես ասում են. «Ծա՜փ տվեք, արա՜ա՜...»:

Արա Լ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 163

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Բացառված չէ, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմը դուրս գա իր ներկայիս շրջանակներից, ընդլայնվի, ու դրանում ընդգրկվեն նոր պետություններ. 3

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) սպառնացել է հարվածել Մեծ Բրիտանիային՝ ամերիկյան հարձակումների համար իր ավիաբազայի տրամադրման կապակցությամբ:
ԻՀՊԿ-ն բրիտանական ռազմաբազաներն օրինական թիրախ է անվանել իր հարվածների համար, քանի որ բրիտանական «RAF Fairford» ավիաբազայից հուլիսի 21-ին օդ բարձրացած ամերիկյան B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է հարվածներ հասցրել իրանական օբյեկտներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Եվ ես կգամ այդ ծառը որոնելու
Եվ ես կգամ այդ ծառը որոնելու

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անհավասարակողմ եռանկյունի
Անհավասարակողմ եռանկյունի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.