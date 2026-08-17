Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Այս ԱԺ-ն առավելագույնս է մեզ մոտեցնելու իշխանափոխությանը

Այս ԱԺ-ն առավելագույնս է մեզ մոտեցնելու իշխանափոխությանը

Այս ԱԺ-ն առավելագույնս է մեզ մոտեցնելու իշխանափոխությանը
09.08.2026 | 17:51

Ես չեմ կիսում քաղաքական դաշտի հոռետեսությունը ԱԺ-ի այս նոր կազմի հարցում։ Կարծում եմ, որ այս ԱԺ-ն առավելագույնս է մեզ մոտեցնելու իշխանափոխությանը, քան կարող էր լինել որևէ այլ` ռադիկալ տրամադրված կազմի դեպքում։ Այլ հարց է, որ այդ իշխանափոխությունը խորհրդարանական ուժերը չէ, որ անելու են։

Բայց, ինչ խոսք, առանձին տրագիկոմեդիա է, որ ԱԺ պատգամավոր են դարձել անձի ձևավորման այնքան էլեմենտար խնդիրներով մարդիկ, որոնց ճեպազրույցները նայելիս անգամ նրանց հայացքի, կանգնելու ձևի, խոսքի ու մաներաների մեջ անթաքույց նկատելի է այլ քաղաքական գործիչների անտաղանդ պարոդիան։ Կարեկցանք կապրեի, եթե խոսքը Հայաստանի ճակատագրի մասին չլիներ։

Միքայել Նահապետյան

Դիտվել է՝ 2163

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
նազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.