Ես չեմ կիսում քաղաքական դաշտի հոռետեսությունը ԱԺ-ի այս նոր կազմի հարցում։ Կարծում եմ, որ այս ԱԺ-ն առավելագույնս է մեզ մոտեցնելու իշխանափոխությանը, քան կարող էր լինել որևէ այլ` ռադիկալ տրամադրված կազմի դեպքում։ Այլ հարց է, որ այդ իշխանափոխությունը խորհրդարանական ուժերը չէ, որ անելու են։
Բայց, ինչ խոսք, առանձին տրագիկոմեդիա է, որ ԱԺ պատգամավոր են դարձել անձի ձևավորման այնքան էլեմենտար խնդիրներով մարդիկ, որոնց ճեպազրույցները նայելիս անգամ նրանց հայացքի, կանգնելու ձևի, խոսքի ու մաներաների մեջ անթաքույց նկատելի է այլ քաղաքական գործիչների անտաղանդ պարոդիան։ Կարեկցանք կապրեի, եթե խոսքը Հայաստանի ճակատագրի մասին չլիներ։
Միքայել Նահապետյան