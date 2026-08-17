Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Մոլորյալ ոչխար

Մոլորյալ ոչխար

Մոլորյալ ոչխար
10.08.2026 | 00:43

Օգոստոսի 10

- Հիսու՛ս, առաջնորդիր մեր ընթացքը, որ
չլինի թե մոլորվենք ճամփին:
- Իմ որդիներ, չմոլորվելու համար միայն մի պայման կա` մշտապես մոտ լինել Ինձ: Որպեսզի ոչ մի բան, ոչ մի շահ, ոչ մի փորձություն կամ մի որևէ խոչընդոտ չկանգնի մեր երկուսի միջև:
Եթե վստահ լինեք, որ կկարողանաք կանգնել Իմ կողքին, եթե իմանաք, որ Ես եմ ճշմարիտ ճանապարհը, այդժամ ոչինչ չի կարող շեղել ձեզ ուղիղ ճանապարհից, և չի լինի մոլորվելու որևէ պատճառ:
Ես ձեզ խաղաղություն խոստացա և ո’չ հանգստություն, սրտի հանգիստ ու սփոփանք, բայց ո’չ հաճույք:
Ես ասել եմ.
«Աշխարհի մեջ նեղություններ պիտի ունենաք. բայց քաջալերվեք, Ես հաղթեցի աշխարհին»:
ՈՒրեմն սովորեք Ինձնից հաղթող զորությունը մեկի, ում ապտակեցին, անարգեցին ու ծաղրեցին, ով սխալ հասկացվեց, լքվեց ամենքից ու խաչին գամվեց, այդուհանդերձ` կարող եք տեսնել մեկին, ում գործը չէր ձախողվել բոլորովին, ով կարող էր Իր խաչի վրայից աղաղակել հաղթական.
«Ամեն ինչ կատարված է»:
Ոչ թե ցավը, ծաղրանքը կամ տառապանքն էր էականը, այլ` Իմ գործը:
Թող այս միտքը սրտապնդի ձեզ:
Ձախողանքի, խառնակության, լրբության ու տառապանքի պատուհասող ժամին, երբ ձեր հոգին անպարտ մնա, երկնային բարեկամներն ու հրեշտակները թող ձայնեն խմբովին.
«Արդեն Ամեն ինչ կատարված է»:
Դիտվել է՝ 1212

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.