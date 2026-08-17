Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Հայաստանն օտարերկրյա պետությունների դեսպանների համար իրական «խոպան» է դարձել

Հայաստանն օտարերկրյա պետությունների դեսպանների համար իրական «խոպան» է դարձել

Հայաստանն օտարերկրյա պետությունների դեսպանների համար իրական «խոպան» է դարձել
10.08.2026 | 11:34

(թերևս, բացառություն է կազմում ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը)

Վերջիններիս գործառույթներն անհայտ են, պարտականությունները` անորոշ: Ավելին` եվրոպական պետությունների դեսպանությունները նույնիսկ իրենց ուղիղ պարտականություններն արտապատվիրակել են անհայտ ծագումնաբանություն ունեցող «վիզաների աջակցման կենտրոններին»:

Վերջերս ավարտվեց Հայաստանում Հնդկաստանի (India in Armenia, Embassy of India, Yerevan) դեսպան Նիլակշի Սահա Սինհայի դիվանագիտական առաքելության ժամկետը: Վերջինս երեք տարի պաշտոնավարել է Հայաստանում: Անհայտ է, թե իրականում ինչո՞վ է զբաղվել տիկին Նիլակշին: Մի քանի հանդիպում ՀՀ ԱԳՆ-ում, այց ԵՊՀ, գովազդային պաստառ Երևանի մետրոպոլիտենի «Գարեգին Նժդեհ» կայարանում: Այսքանը Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանի առերևույթ գործունեության մասին: Իսկ վերջինիս անգործության վերաբերյալ պատմում են հենց Հնդկաստանի քաղաքացիները: Դեսպանությունից հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում, եթե պատասխանում են, ապա կոպտում են, աշխատակիցները հիմնականում տեղում չեն, բազմաթիվ դիմումներ մնում են անպատասխան, Հնդկաստանի քացաքացիների իրավունքները չեն պաշտպանվում: Այս շարքը կարելի է շարունակել, սակայն ...

Պարզվում է` կան Հնդկաստանի այնպիսի քացաքացիներ, որոնց դեսպանությունը նախապատվություն է տալիս, հետևաբար` վերջիններիս համար դեսպանությունը հասանելի է բոլոր իմաստներով: Օրինակ` Հայաստանում ապաստանած շահախարդախ հնդիկ Անիլ Քոսլայի համար դեսպանության «դռները միշտ բաց են»: Անիլը դրանից լիարժեք օգտվում է: Խաբում է խեղճուկրակ հնդիկներին, նրանցից անվերադարձ վիզաների և ավիատոմսերի գումար է վերցնում: Ասում են, որ Անիլը նաև թրաֆիքինգով է զբաղվում: Գիտի՞ դրա մասին Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանությունը: Վստահաբար` գիտի: Ինքս եմ մի քանի անգամ դիմել Անիլ Քոսլայի հարցով: Անարդյունք: Ինչևէ ...

Դեսպան Նիլակշի Սահա Սինհայը գնաց: Անիլ Քոսլան մնաց: Կգա հաջորդ դեսպանը: Անիլ Քոսլան կդառնա նոր դեսպանի ֆավորիտը: Կշարունակի իր խայտառակ գործունեությունը: Իսկ նոր դեսպանը կբավարարվի Երևանի մետրոպոլիտենի կայարաններից մեկում դեսպանությունը գովազդող պաստառ փակցնելով: Թեպետ, այսպես շարունակվելու դեպքում, Երևանի փողոցներում միգուցե նաև հենց Անիլ Քոսլայի գործունեությունը գովազդվի:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 1424

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.