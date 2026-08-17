Հայաստանն օտարերկրյա պետությունների դեսպանների համար իրական «խոպան» է դարձել

(թերևս, բացառություն է կազմում ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը)
Վերջիններիս գործառույթներն անհայտ են, պարտականությունները` անորոշ: Ավելին` եվրոպական պետությունների դեսպանությունները նույնիսկ իրենց ուղիղ պարտականություններն արտապատվիրակել են անհայտ ծագումնաբանություն ունեցող «վիզաների աջակցման կենտրոններին»:
Վերջերս ավարտվեց Հայաստանում Հնդկաստանի (India in Armenia, Embassy of India, Yerevan) դեսպան Նիլակշի Սահա Սինհայի դիվանագիտական առաքելության ժամկետը: Վերջինս երեք տարի պաշտոնավարել է Հայաստանում: Անհայտ է, թե իրականում ինչո՞վ է զբաղվել տիկին Նիլակշին: Մի քանի հանդիպում ՀՀ ԱԳՆ-ում, այց ԵՊՀ, գովազդային պաստառ Երևանի մետրոպոլիտենի «Գարեգին Նժդեհ» կայարանում: Այսքանը Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանի առերևույթ գործունեության մասին: Իսկ վերջինիս անգործության վերաբերյալ պատմում են հենց Հնդկաստանի քաղաքացիները: Դեսպանությունից հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում, եթե պատասխանում են, ապա կոպտում են, աշխատակիցները հիմնականում տեղում չեն, բազմաթիվ դիմումներ մնում են անպատասխան, Հնդկաստանի քացաքացիների իրավունքները չեն պաշտպանվում: Այս շարքը կարելի է շարունակել, սակայն ...
Պարզվում է` կան Հնդկաստանի այնպիսի քացաքացիներ, որոնց դեսպանությունը նախապատվություն է տալիս, հետևաբար` վերջիններիս համար դեսպանությունը հասանելի է բոլոր իմաստներով: Օրինակ` Հայաստանում ապաստանած շահախարդախ հնդիկ Անիլ Քոսլայի համար դեսպանության «դռները միշտ բաց են»: Անիլը դրանից լիարժեք օգտվում է: Խաբում է խեղճուկրակ հնդիկներին, նրանցից անվերադարձ վիզաների և ավիատոմսերի գումար է վերցնում: Ասում են, որ Անիլը նաև թրաֆիքինգով է զբաղվում: Գիտի՞ դրա մասին Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանությունը: Վստահաբար` գիտի: Ինքս եմ մի քանի անգամ դիմել Անիլ Քոսլայի հարցով: Անարդյունք: Ինչևէ ...
Դեսպան Նիլակշի Սահա Սինհայը գնաց: Անիլ Քոսլան մնաց: Կգա հաջորդ դեսպանը: Անիլ Քոսլան կդառնա նոր դեսպանի ֆավորիտը: Կշարունակի իր խայտառակ գործունեությունը: Իսկ նոր դեսպանը կբավարարվի Երևանի մետրոպոլիտենի կայարաններից մեկում դեսպանությունը գովազդող պաստառ փակցնելով: Թեպետ, այսպես շարունակվելու դեպքում, Երևանի փողոցներում միգուցե նաև հենց Անիլ Քոսլայի գործունեությունը գովազդվի:
Կարեն Հեքիմյան