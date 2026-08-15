Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Ամենաարդար, խիստ ու վերջնական դատավճռի կայացման իրավունքը Տեր Աստծունը, ժողովրդինն ու պատմությանն է, որոնցից ոչ մեկին դեռ չի հաջողվել խուսափել

Ամենաարդար, խիստ ու վերջնական դատավճռի կայացման իրավունքը Տեր Աստծունը, ժողովրդինն ու պատմությանն է, որոնցից ոչ մեկին դեռ չի հաջողվել խուսափել

Ամենաարդար, խիստ ու վերջնական դատավճռի կայացման իրավունքը Տեր Աստծունը, ժողովրդինն ու պատմությանն է, որոնցից ոչ մեկին դեռ չի հաջողվել խուսափել
10.08.2026 | 11:46

Վաղարշապատում դատավորի հայտնած ինքնաբացարկը ամենևին էլ հերոսություն որակել պետք չէ։

Դա ընդամենը՝ ցանկացած քիչ, թե շատ արժանապատիվ հայի կեցվածք էր և, այնուամենայնիվ, դատավարությունը ցույց տվեց, որ դեռևս Հայաստանի իրավապահ համակարգի պատասխանատու աշխատողներից կան մարդիկ, որոնց մեջ պահպանվում է խիղճն ու բարոյականությունը։

Որոնց համար օրենքը, որին կոչված են ծառայելու, վեր է ամեն ինչից։

Որոնք շատ լավ հասկանում են, որ անհեթեթ, շինծու ու անօրինական գործն այն էլ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ու հայ հոգևորականության նկատմամբ, դատարանում քննության առնելը որքան մեծ պատասխանատվություն է։ Գիտեն և հասկանում են, որ այդ գործով դատաքնության հանձն առնելը մեծագույն անձնական ու ազգային խայտառակություն է, որ ամենաարդար, վերջնական ու խիստ դատավճռի կայացման իրավունքն ամենևին էլ իրենցը չէ, այլ Տեր Աստծունը, ժողովրդին ու պատմությանն է, որոնցից դեռ ոչ մեկին չի հաջողվել խուսափել։

Կարծում եմ՝ այս պարզ ճշմարտությունը շատ լավ կգիտակցեն նաև մեր երկրում արդարադատություն` այդքան կարևոր գործառույթ իրականացնող, հարգարժան դատավորները։

Նրանք, կարծում եմ, շատ լավ գիտեն այն հանրահայտ ճշմարտությունը, որ նաև իրենց կայացրած վճիռներից է կախված երկրում կայունությունը, բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, սեփականության ու մարդու արժանապատվության, նրա սահմանադրանան իրավունքների պաշտպանվածությունն ու անձեռնամխելիությունը, երկրում գործարարության զարգացումը, ներդրումների խթանումն ու երկրի միջազգային վարկը, հեղինակությունը։

Հավանաբար գիտեն նաև, իսկ եթե չգիտեն ապա շատ կարևոր է իմանան, որ արդարամտությունը մարդկային առաքինություններից ամենաբարձրն է, որ պետությունների մասին դատում են այնպես, թե ինչպես են դատում այդ պետությունում դատավորները։

Հայկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1385

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.