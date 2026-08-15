Անդրանիկի պատգամը

Անդրանիկը մահվանից որոշ ժամանակ առաջ կնոջն ասել է հետևյալը.
«Մահվան համար չեմ ցավիր, կցավիմ, թե որքան ուրախ պիտի ըլլան թուրքերը:
Մահս չեմ հոգար այլ գործս, որ կիսատ մնաց:
Եթե այս անգամ ցավը զիս տանի, մարմինս օտար հողի վրա չթողուս, անպայման Հայաստան փոխադրեք։
Եթե զիս հայրենիք չընդունին, ձեռքիս ցուցամատը կտրել կուտաս եւ հոն կղրկես, տեղ մը թող թաղեն:
Աս մատս շատ աշխատած է հայրենիքի համար եւ շատ հոգնած է, թող հայրենի հողին մեջ հանգստանա»։
Լուսանկարում՝ Զորավարն ու իր կինը՝ Նվարդ Քյուրքչյանը
«Հայ հանճարներ» ՖԲ էջից