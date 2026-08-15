Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Բաքվի նվաճողական հայտարարությունները՝ ռևանշի հնարավորություն

Բաքվի նվաճողական հայտարարությունները՝ ռևանշի հնարավորություն

Բաքվի նվաճողական հայտարարությունները՝ ռևանշի հնարավորություն
10.08.2026 | 12:21

Ինչ-որ առումով ես ուրախ եմ, որ Ադրբեջանը խաղաղության փոխարեն ագրեսիա ու տարածքային պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Դա նախ սառը ջուր է լցնում հայերի այն հատվածի գլխին, որոնք հիմարաբար կարծում են, թե Ադրբեջանի հետ արդեն խաղաղություն է, և գուցե այդպիսի մարդկանց մի մասը հասկանա, որ Ադրբեջանը թշնամի է։

Մյուս կողմից, Ադրբեջանի տարածքային պահանջները Հայաստանի խելամիտ ու ազգային, հեռատես հատվածի համար հնարավորություն են ստեղծում ապագայում անցնել ռևանշի և հեռու քշել թշնամուն ոչ միայն ՀՀ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններից, այլև ազատագրել Արցախը՝ որպես հայկական պատմական տարածք, որտեղ հազարամյակներ ապրել են հայերը և բռնի տեղահանվել Ադրբեջանի ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով։

Բացի այդ, մեր ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ կարող են Ադրբեջանի այժմյան նվաճողական հայտարարություններով աշխարհում ձևավորել ագրեսորի կերպար՝ հետագայում միջազգային հարմար իրավիճակում ավելի հեշտ արդյունքի հասնելու համար։

Խնդրում եմ արձագանքներում չնշել, թե սրանց օրոք հնարավոր չէ, քանի որ իմ ծրագրերը սրանց օրոքի հետ կապ չունեն։ Նաև չասեք, թե ում երեխեքի արյան հաշվին ես անելու, քանի որ նման մարդիկ թող գնան Ադրբեջանում ապրեն։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 1496

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.