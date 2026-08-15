Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի նախագահության Կոչը՝ ուղղված արտերկրի հայկական կազմակերպություններին և հայտնի հասարակական գործիչներին, անվանի հայերին

Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի նախագահության Կոչը՝ ուղղված արտերկրի հայկական կազմակերպություններին և հայտնի հասարակական գործիչներին, անվանի հայերին

Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի նախագահության Կոչը՝ ուղղված արտերկրի հայկական կազմակերպություններին և հայտնի հասարակական գործիչներին, անվանի հայերին
10.08.2026 | 13:42

Հայաստանը կորստի եզրին է։

Ադրբեջանը ավարտին է հասցնում «Արևմտյան Ադրբեջան» հնարածին գաղափարի իրականացումը։ Երկրի ղեկավարության հակահայկական գործունեության վերջին հարվածն ուղղված էր մեր հզորագույն հենասյունը կոտրելուն, Հայ Առաքելական Եկեղեցու դեմ։

ԵՀՄՖ-ն կոչ է անում միանալ «Հայաստանի փրկության համահայկական շարժում» ստեղծելու գաղափարին և պայքարին։ Միահամուռ ուժերով միանում ենք մեր Եկեղեցու և նրա ղեկավար Վեհափառ Հայրապետ Կաթողիկոսին սատարելու և կարճ ժամկետում երկիրը հակազգային և հակապետական իշխանությունից ազատելու Սուրբ գործին։

Սեպտեմբերը մեզ պետք է բերի հզոր երկիր ստեղծելու այս պայքարի վերջնարդյունքը։ Միայն հայրենասեր հայության միասնական պայքարը կփրկի մեր երկիրը։

Ի զեն, ոտքի, ի պայքար հանուն մեր հինավուրց երկրի և Եկեղեցու պաշտպանության և փրկության։

Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի նախագահ՝

Աշոտ Գրիգորյան

Բրատիսլավա

09.08.2026թ.

Դիտվել է՝ 1831

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.