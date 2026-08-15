Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Նրանք՝ քո հարևանները, քեզ օգնության ձեռք կմեկնեն միայն այն դեպքում, երբ տեսնեն, որ դու կուլ գնացողը չես, որ ընդունակ ես պաշտպանվելու և ազատագրելու

Նրանք՝ քո հարևանները, քեզ օգնության ձեռք կմեկնեն միայն այն դեպքում, երբ տեսնեն, որ դու կուլ գնացողը չես, որ ընդունակ ես պաշտպանվելու և ազատագրելու

Նրանք՝ քո հարևանները, քեզ օգնության ձեռք կմեկնեն միայն այն դեպքում, երբ տեսնեն, որ դու կուլ գնացողը չես, որ ընդունակ ես պաշտպանվելու և ազատագրելու
10.08.2026 | 14:11

Քաղցկեղով հիվանդը, երբեմն, այս կյանքը լքելուց առաջ, դադարում է ցավ զգալ։ Ասում են, որ այդ ժամանակ հիվանդին մեկ շաբաթվա կյանք է մնում։ Նյարդային համակարգը դադարում է ցավի ազդանշաններ հաղորդել գլխուղեղին, ու հիվանդը սկսում է, կարծես թե, լավանալ, ախորժակով ուտել ու լավատեսորեն նայել վաղվան։ Սակայն սա խաբկանք է։

Այդպիսին ենք մենք այսօր։

Առաջնորդողներն էլ, օգտվելով հոտի հիվանդագին տրամադրություններից, նրան տանում են վերջնական սպանդի։

Ո՞վ ես, Հայ մարդ։

Հազարամյակների տառապանքով անցած, աշխարհով մեկ սփռված, հեռացել ես բնությունից ու մոռացել ապրելու համար առողջ մարդկային բնազդներդ՝ վտանգն զգալու, պաշտպանվելու, ատամներդ սուր պահելու հատկանիշներդ։

Քեզ վերացնող թուրքը այսօր վերականգնում է համաշխարհային իր տիրապետությունը։ Նրա թիրախում դու ես։ Պարսիկը, ռուսն ու չինը ուժեղ պետություններ ունեն, այս անգամ էլ, թերևս, կնահանջեն, ուժասպառ կանեն թուրքին ու արդյունքում կդիմակայեն էկզիստենցիալ թշնամուն, որ տասնվեց դար փորձում է վերացնել մեզ և նրանց։ Սակայն դու, որ նահանջի տեղ էլ չունես, որ մանկան նման նետվում ես իրենց վրա հարձակվող թշնամու գիրկը, խեղդվելու ես այդ գրկում, եթե չինքնակազմակերպվես ու աշխարհասփյուռ մարմինդ չմարզես՝ հանուն վաղվա ճակատամարտի։

Դու ես քո դաշնակիցը, միայն դու, և դու ապացուցել ես քեզ ու աշխարհին, որ հարատևելու գաղտիքին ես տիրապետում։ Նրանք՝ քո հարևանները, քեզ օգնության ձեռք կմեկնեն միայն այն դեպքում, երբ տեսնեն, որ դու կուլ գնացողը չես, որ ընդունակ ես պաշտպանվելու և ազատագրելու։

Մենք համաշխարհային մեծ փոփոխությունների շրջանի առջև ենք կանգնած։ Կամ կործանվելու ենք, կամ ուժեղանալու։ Կոնֆլիկտներն ու պատերազմներն էլ են մարդու համար։ Դադարիր լացել ու հուսախաբ պատեպատ զարնվել։ Դադարեցրու խաբված «խրախճանքներդ» ու ամրացիր հոգեպես, քանզի մոտ է կենաց և մահու ճակատամարտը։ Մեկ տասնյակ տարվա մեջ կարելի է փոխել տրամադրվածությունդ, դարձյալ ոգեղեն դառնալ, ինչպես երեսուն տարի առաջ, երբ ջոկատ առ ջոկատ բանակ դարձար ու տապալեցիր քո դարավոր ախոյանին։

Գիշատիչ եղիր։ Ակն ընդ ական։ Այս աշխարհը գիշատիչների համար է, որ ստեղծել է Ատված։ Քեզ շրջապատող ռուսը, պարսիկը, թուրքը, թաթարը, չեչենը, արաբն ու քուրդն անգամ այդպիսին են։ Արյան դիմաց՝ արյուն. սա է նրանց ապրելու սկզբունքը։ Իսկ դու պատրաստվում ես հրեշին մատուցել հողդ և հերթական մատաղացու զոհերիդ, այն մտայնությամբ, որ նա մի օր կբարիանա։ Սուտ է։ Նրանք բնույթով են այդպիսին։ Ու քանի դեռ չես փոխել մտայնությունդ, չես արթնացրել հոգուդ մեջ ոգեղեն Վահագնին, մեռնելու ես։ Սա է ճշմարտությունը։

Սթափվիր։

Դավիթ Վանյան

Դիտվել է՝ 1318

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.