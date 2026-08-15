Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Պոլսի Հայոց Պատրիարքությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ

Պոլսի Հայոց Պատրիարքությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ

Պոլսի Հայոց Պատրիարքությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ
10.08.2026 | 17:28

Ծանօթ իրողութիւն է, թէ վերջին շրջանին Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ նկատմամբ որդեգրուած ժխտական դիրքաւորումը խոր ցաւ եւ վիրաւորանք յառաջացուցած է Հայաստանի եւ Սփիւռքի մեր հաւատացեալ ժողովուրդին մէջ։

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը դարեր շարունակ եղած է մեր ժողովուրդի հաւատքի լուսաբեւեռը եւ ազգային ու հոգեւոր միութեան ամուր սիւնը։ Հայաստանեայց Եկեղեցին իր ամբողջ նուիրապետութեամբ, ի գլուխ ունենալով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Սրբազնագոյն եւ Վեհափառ Հայրապետը, կը շարունակէ իր Քրիստոսաւանդ, ազգանուէր եւ ազգաշէն առաքելութիւնը։

Այս առումով Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետին եւ Եկեղեցւոյ սրբազան եպիսկոպոսներուն նկատմամբ դատական գործընթացներու դիմելը եւ զանոնք քրէական յանցագործութեան ամբաստանութիւններով աշխարհիկ ատեաններու առջեւ կանչելը խորապէս կը վիրաւորէ Հայ Եկեղեցւոյ նուիրապետական արժանապատուութիւնը։ Այս ցաւը աւելի կը խորանայ, երբ անտեսուած կը թուին Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրութեամբ Եկեղեցւոյ առաքելութեան տրուած երաշխիքներն ու մարդկային իրաւանց հիմնական սկզբունքները։

Սփիւռքի մէջ եւս Հայ Եկեղեցին կը շարունակէ առանցքային դեր ունենալ մեր ժողովուրդի հոգեւոր, ազգային եւ համայնքային կեանքին մէջ։ Հետեւաբար Մայր Աթոռի հեղինակութիւնը տկարացնելու կամ անոր անձեռնմխելիութիւնը վիրաւորելու միտող որեւէ քայլ կը վնասէ Եկեղեցւոյ եւ հաւատացեալ ժողովուրդին միջեւ դարերով ամրացած կապերուն։

Պատմութիւնը կը վկայէ, որ պետականութենէ զրկուած ժամանակներուն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին եղած է մեր ժողովուրդի անխորտակելի սիւներէն մէկը։ Ան իր ներքին նուիրապետութեամբ կանոնաւորած եւ կը շարունակէ կանոնաւորել Սուրբ Աւետարանի քարոզութիւնը, հոգեւոր ծառայութիւնը, մխիթարական, բարեգործական եւ ազգային առաքելութիւնները։ Ուստի Եկեղեցւոյ վերաբերող հարցերու մասին Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետին եւ եկեղեցական նուիրապետութեան բարձրացուցած ձայնին մէջ յանցագործութիւն որոնելը անտեղի եւ վիրաւորական կը նկատենք։

Այս գործընթացները կը վիրաւորեն ոչ միայն Մայր Աթոռի միաբանութիւնը, այլեւ Հայ Եկեղեցւոյ նուիրապետական Աթոռները, հոգեւորականութիւնը եւ միջեկեղեցական յարաբերութիւնները, որոնք մեր օրերուն պէտք է մնան զօրաւոր՝ վկայելու համար Քրիստոսի սիրոյ եւ եղբայրութեան մասին։

Այսու, որպէս Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարքական Աթոռ, կը յայտնենք մեր զօրակցութիւնը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետին եւ սրբազան եպիսկոպոսներուն։ Կը յորդորենք բոլոր պատասխանատուները անխոցելի պահել Հայ Եկեղեցին եւ եկեղեցական պաշտօնական մարմիններու որոշումները չվերածել աշխարհիկ դատական հակամարտութիւններու։

Մենք կը հաւատանք Սուրբ Գիրքի խօսքին. «Ես Տիրոջ պիտի յուսամ… նոյնիսկ եթէ խաւարի մէջ մնամ՝ Տէրն է իմ լոյսս» (Միքիա 7.7-8)։ Այս հաւատքով կը վստահինք, որ Աստուած պիտի հպի սրտերուն եւ Իր զօրութեամբ Եկեղեցւոյ նաւը պիտի առաջնորդէ խաղաղութեան նաւահանգիստը։

Մեր սրտագին աղօթքն է Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետին, Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդին, նուիրապետական Աթոռներու գահակալներուն, ողջ հոգեւոր դասին, հաւատացեալ ժողովուրդին եւ Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնատարներուն համար։ Թող Տէրը բոլորին իմաստութիւն պարգեւէ, զօրացնէ Իր Սուրբ Եկեղեցին եւ խաղաղութիւն շնորհէ մերազն ժողովուրդին։

ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԹՈՒՐՔԻՈՅ

10 օգոստոս 2026

Դիտվել է՝ 1699

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.