Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Դա ընդամենը 35 տարի առաջ էր

Դա ընդամենը 35 տարի առաջ էր

Դա ընդամենը 35 տարի առաջ էր
10.08.2026 | 19:01


Ընդամենը 35 տարի առաջ մենք էն մարդիկ էինք, ովքեր մի կտոր հացը կիսում էին հարևանի հետ, որովհետև կուլ չէր գնում, երբ գիտեինք, որ հարևանությամբ սոված մարդ կա: Մենք էն մարդիկ էինք, ովքեր նույնիսկ վառարանի ջերմությունը փորձում էին բաշխել հնարավորինս շատ մարդկանց, ովքեր ճրագի լույսով փորձում էին լուսավորել հնարավորինս շատ մարդկանց մթությունը: Մենք էն մարդիկ էինք, ովքեր անկեղծորեն ուրախանում էին մեզանից յուրաքանչյուրի հաջողությամբ և անկեղծ ցավ ապրում մեզանից յուրաքանչյուրի կորստով: Մենք էն մարդիկ էինք, ովքեր սիրում ու հարգում էին իրար, ովքեր իրար չէին նախանձում, իրար բարին էին կամենում, անտարբեր չէին իրար նկատմամբ: Էն ժամանակ էլ կային վատ մարդիկ, բայց հիմնականում մենք էդ մարդիկ էինք, մեր նկարագիրը դա էր:

Դա մոտավորապես 35 տարի առաջ էր, ընդամենը 35 տարի առաջ: Իսկ թե ինչու ենք մենք հիմա վերածվել էն մարդկանց, ում վերածվել ենք, լրիվ այլ թեմա է: Հիմա այլ է ընդհանուր նկարագիրը: Ես դրվագ առ դրվագ կարող եմ հիշել և այդ փոխակերպման բացատրությունը գտնել, բայց դա գրառման նյութ չի: Գուցե այդ մասին գրքեր գրողներ կլինեն, գուցե ֆիլմեր նկարողներ կլինեն, գուցե պատմաբանների ուշադրությանը կարժանանա դա մի օր: Ես ընդամենը հիշողության թարմացում արեցի:

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 1467

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.