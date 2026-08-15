Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Էս անվերջանալի տարածության մեջ մի փոքրիկ պատ, մի քար չի գտնվի, որին հենվում են սրտաբանական պտտահողմերն ու խաղաղվում մի քիչ

Էս անվերջանալի տարածության մեջ մի փոքրիկ պատ, մի քար չի գտնվի, որին հենվում են սրտաբանական պտտահողմերն ու խաղաղվում մի քիչ

Էս անվերջանալի տարածության մեջ մի փոքրիկ պատ, մի քար չի գտնվի, որին հենվում են սրտաբանական պտտահողմերն ու խաղաղվում մի քիչ
10.08.2026 | 19:20

Հոգեբանները կասեն՝ սովորական կոգնիտիվ տագնապ է։

Բանաստեղծները կասեն՝ իմ մեջ ամեն օր անվերադարձ փլվում են մարդիկ։

Լեզվաբանները կասեն՝ սիրտս ալիքվում է կարծես։

Պատմաբանները նորից կաղմկեն ու կպնդեն, որ մեր ներսը լի է դավաճաններով։

Մաթեմատիկները չոր թվերով կփորձեն հաշվել հոգեբանական կորուստներն ու ծախսերը, տոկոսներ կհանեն միջին թվաբանական ապրումներից ու կփորձեն լուծել անհայտներով հավասարումներ։

Քիմիան ռեակցիաներն իրար կտա, կխառնվեն ադրենալին ու կորտիզոլ։

Ֆիզիկոսները սև խոռոչների, լույսի ու էներգիայի կորուստների մասին տեսություններ առաջ կքաշեն։

Ծանոթ մի ձայն կերգի.

-Սիրտս նման է էն փլած տներ...

Ու էս անվերջանալի տարածության մեջ մի փոքրիկ պատ, մի քար չի գտնվի, որին հենվում են սրտաբանական պտտահողմերն ու խաղաղվում մի քիչ։

Ժաննա Հայրապետյան

Դիտվել է՝ 4086

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.