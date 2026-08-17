Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Տեսարաններ՝ առանց հացի

Տեսարաններ՝ առանց հացի

Տեսարաններ՝ առանց հացի
11.08.2026 | 10:52

Հին հունական փիլիսոփայության հայրերը կառավարման վատագույն ձև էին համարում ամբոխի իշխանությունը՝ օխլոկրատիան, որը տիրանիայի՝ բռնիշխանության նախափուլն է։

Ամբոխին պետք է հաց և տեսարաններ։ Իսկ եթե հաց չկա, ապա տեսարանները պետք է հրամցվեն ամենօրյա ռեժիմով։

Քաղաքացի Նիկոլ Փ.-ի իշխանությունը հենց այդպես էլ վարվում է։ Եվ որքան խորանում են տնտեսական խնդիրները, որքան գյուղացին մենակ է մնում իր աճեցրած բերքի հետ, որքան թանկանում է ապրուստի գինը, որքան ջրում են մնում չարտահանված ձկները, այնքան ավելի շատանում են սևազգեստ ԱԱԾ-ականներով տեսարանները, սեփականության աղմկոտ և նեոբոլշևիկյան ոճի վերաբաշխումները։

Տեսարանների ապահովման և հայ ժողովրդին մոլորեցնելու հարցում Նիկոլ Փ.-ին աջակցում են նաև դրսից։ Դրանից հետո ծիրանը ՌԴ-ի կամ ԵՄ-ի տարածք չի արտահանվում, բայց «զատո» գեղեցիկ ֆոտոներ ենք ստանում։

Որքան շատ է Նիկոլ Փ.-ի վարած քաղաքականության արդյունքում փչանում ծիրանը, այնքան նույն Նիկոլ Փ.-ի արտաքին հովանավորները ծիրանի ջեմով բանկաներ են ցույց տալիս հայ ժողովրդին։

Տեսարանները Նիկոլ Փ.-ին անհրաժեշտ են նաև ադրբեջանաթուրքական պահանջները բավարարելու իր քայլերը քողարկելու համար։ Որքան տիրաբար է Ալիևը Նիկոլ Փ.-ից պահանջում ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություն, այնքան Սահմանադրության խախտումներով տեսարանները մեր կյանքում շատանում են։

Նիկոլ Փ.-ն պատրաստվում է սեպտեմբերին, իսկ դա նշանակում է, որ տեսարաններն աստիճանաբար ավելի ահասարսուռ են դառնալու։ Տարածք հանձնելն ու Սահմանադրություն փոխելը հեշտ գործ չէ։

Անդրանիկ Թևանյան

«Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ

11.08.2026թ.

Դիտվել է՝ 1078

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.