Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Խաթարվել է Ազգային եկեղեցու ինքնավարությունը և հավատացյալ անդամների հոգևոր֊ դավանական կյանքը

Խաթարվել է Ազգային եկեղեցու ինքնավարությունը և հավատացյալ անդամների հոգևոր֊ դավանական կյանքը

Խաթարվել է Ազգային եկեղեցու ինքնավարությունը և հավատացյալ անդամների հոգևոր֊ դավանական կյանքը
11.08.2026 | 12:00

Ավարտվեց Հովհան Օձնեցու անվան Հոգևոր իրավունքի ամառային դպրոցը։ Պետք է գոհունակությամբ փաստեմ, որ իր տեսակի մեջ խիստ եզակի և ինքնատիպ դպրոցը իսկապես կայացավ` հեռանկարում խոստանալով լինել շարունակական և առավել ինստիտուցիոնալ։

Այն համախմբեց իր շուրջը բազմաթիվ ունկնդիրների և հետևորդների, որոնք արժևորում են իրավագիտության հոգևոր ընկալումը, որքան էլ այն դեռևս խորթ թվա մեր դասական պատկերացումներին։

Երբ դեռ տաս տարի առաջ այս ուղղության, նոր գիտակարգի և ի վերջո մտածողության և աշխարհայացքի մասին խոսվում էր, շատերը կասկածի տակ էին դնում ոչ միայն դրա արդիականությունը, այլ առհասարակ կենսական իրողությունը։

Բայց այսօր այն անխուսափելի է դարձել, երբ մենք բախվել ենք աներևակայելի թվացող մարտահրավերների։

Մենք հայտնվել ենք իրավունքի գերակայության մնայուն ճգնաժամի մեջ, որտեղ խզվել է օրենքի գոյաբանական կապը իր սնուցման հոգևոր ակունքի հետ։

Մենք դադարել ենք մտածել աստվածային ճշմարտության և արդարության մասին` համարելով դրանք անիրական և ցնորական։ Ուստի և վերածվել ենք Մտածող էակներից` անդեմ հոսքագծի։

Առավել քան այսօր, երբ նույն մտածողության հետևանքով խաթարվել է Ազգային եկեղեցու ինքնավարությունը և հավատացյալ անդամների հոգևոր֊ դավանական կյանքը։

Ահա այս մտորումը մեզ մղեց նախաձեռնելու Հոգևոր իրավունքի ամառային դպրոցը, որի առանցքում շեշտադրվում է նաև Հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ ներդրումը արդի իրավագիտության զարգացման և արդարության կոդեքսի մշակման անօրինակ գործում։ Իհարկե այդ ընթացքում մեր հարգանքն ու խոնարհումն ենք ուղղել Հոգևոր իրավունքի հայր` Հովհան Օձնեցուն` քննելով նրա գլուխգործոց Կանոնագիրք Հայոցը։

Եվ վերջում, իմ շնորհակալությունը պետք է հայտնեմ Դպրոցի բանախոսներին և ունկնդիրներին, ինչպես նաև Մայր Աթոռի միաբաններին իրենց մասնակցության, աջակցության և նվիրական ջանքերի համար։

Վահե Թորոսյան

Դիտվել է՝ 1156

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.