Հարց՝ խրոխտ դեմքով TRIPP-ի համար հոգի տվողներին

Եթե Ադրբեջանը Հայաստանից միջանցք չպահանջեր, եթե Թուրքիան չսպառնար և Ադրբեջանը մի քանի անգամ զորաշարժ չկատարեր ՀՀ սահմաններին (ճնշում ռազմական դիվանագիտության միջոցով), եթե Ջերմուկից, Վարդենիսից ՀՀ ինքնիշխան տարածքներ օկուպացիայի չենթարկվեին, արդյո՞ք Հայաստանն ինքնակամ կցանկանար իր տարածքի որևէ հատվածում նվազեցնել իր ինքնիշխանությունը։
Օրինակ, եթե վաղն էլ նույն Ադրբեջանի նման Իրանը Հայաստանից խնդրի նոր պայմանական` «TRIPP», կամ Վրաստանը, կամ Ռուսաստանը ցանկանա ճանապարհ նույն պայմաններով, արդյո՞ք դա կլինի ընդունելի։
Ինձ համար բոլոր դեպքերում, անկախ նրանից, թե ՀՀ ինքնիշխանությունը հօգուտ ում է նվազում, անընդունելի է։ Վստահ եմ՝ էդպես են մտածում նաեւ TRIPP-ի մոլեռանդ հետևորդները։
Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ