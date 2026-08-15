Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Հարց՝ խրոխտ դեմքով TRIPP-ի համար հոգի տվողներին

Հարց՝ խրոխտ դեմքով TRIPP-ի համար հոգի տվողներին

Հարց՝ խրոխտ դեմքով TRIPP-ի համար հոգի տվողներին
11.08.2026 | 13:03

Եթե Ադրբեջանը Հայաստանից միջանցք չպահանջեր, եթե Թուրքիան չսպառնար և Ադրբեջանը մի քանի անգամ զորաշարժ չկատարեր ՀՀ սահմաններին (ճնշում ռազմական դիվանագիտության միջոցով), եթե Ջերմուկից, Վարդենիսից ՀՀ ինքնիշխան տարածքներ օկուպացիայի չենթարկվեին, արդյո՞ք Հայաստանն ինքնակամ կցանկանար իր տարածքի որևէ հատվածում նվազեցնել իր ինքնիշխանությունը։

Օրինակ, եթե վաղն էլ նույն Ադրբեջանի նման Իրանը Հայաստանից խնդրի նոր պայմանական` «TRIPP», կամ Վրաստանը, կամ Ռուսաստանը ցանկանա ճանապարհ նույն պայմաններով, արդյո՞ք դա կլինի ընդունելի։

Ինձ համար բոլոր դեպքերում, անկախ նրանից, թե ՀՀ ինքնիշխանությունը հօգուտ ում է նվազում, անընդունելի է։ Վստահ եմ՝ էդպես են մտածում նաեւ TRIPP-ի մոլեռանդ հետևորդները։

Արա Լ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1237

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.