Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Հակաարևմտամետ-ռուսամետ բևեռների «գաղափարական» զվարճալի բանավեճը շարունակվում է հին ու հնացած դոգմաներով

Հակաարևմտամետ-ռուսամետ բևեռների «գաղափարական» զվարճալի բանավեճը շարունակվում է հին ու հնացած դոգմաներով

Հակաարևմտամետ-ռուսամետ բևեռների «գաղափարական» զվարճալի բանավեճը շարունակվում է հին ու հնացած դոգմաներով
11.08.2026 | 14:42

Եվ այսպես, 21-րդ դարի առաջին քառորդը մնաց անցյալում: Նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացներն ուղեկցվում են պատերազմներով, տնտեսական-էներգետիկ ռեսուրսների համար կատաղի պայքարով և միջազգային հարաբերություններում պետությունների հարաբերությունների նոր սկզբունքներով: Միջազգային իրավունքը, որն այդպես էլ չգործեց, այժմ լրիվ իմաստազրկվել է, դարձել ծաղրանքի առարկա:

Հայ ժողովուրդն էլ, որն, ըստ միջազգային իրավունքի, հավատում էր ինքնորոշման իրավունքին, առաջին տուժողներից մեկն էր: Հիմա ներհայաստանյան քաղաքական բանավեճում արևմտամետ և հակաարևմտամետ-ռուսամետ բևեռների «գաղափարական»՝ բավականին զվարճալի բանավեճը շարունակում է պահպանվել հին ու հնացած դոգմաներով: Արևմտամետ-եվրոպամետ-վիլսոնասեր «քաղաքագետները» հիմնահատակ «ավերում» են ՌԴ միջազգային քաղաքական վարկանիշը, իսկ եվրոպական լուսավոր ապագայի հակառակորդ ռուսամետները կոչ են անում սթափվել և հիշել, թե մեր դժբախտ ժողովուրդը քանի անգամ է խաբվել եվրոպական մայրաքաղաքներում՝ Բեռլինի կոնգրեսից և Սևրի պայմանագրից մինչև մեր օրեր: Առավել լուրջ մարդիկ կոչ են անում հրաժարվել բոլոր տեսակի կարծրատիպերից, առաջնորդվել իրատեսական մերկ հաշվարկներով: Իզմ-երին և մետ-երին հետևելը պետք է պայմանավորված լինի ազգային-պետական շահերի համապատասխանելիությամբ: Եթե անհրաժեշտ լինի, 24 ժամը մեկ կարելի է և փոխել դիրքորոշումը, մանևրել և իրավիճակից դուրս գալ նվազագույն կորուստներով: Ցանկացած միջպետական հարաբերությունների «սկզբունք» կարող է «մեկնաբանվել» լրիվ հակադիր եզրահանգումներով: Ի դեպ, խորհրդային կայսրության փլուզմանը նպաստելու պատրվակով միջազգային հարաբերությունների ոլորտ ներմուծված «մարդու իրավունքների» հիմնահարցը ևս իմաստազրկվել է: Հետսառըպատերազմյան աշխարհակարգում մոլեգնող տաք պատերազմները դրա վառ ապացույցն են: «Ժողովրդավարական» վարչակարգերի գնահատականները ուժային կենտրոնների մայրաքաղաքներում նույնպես տրվում են շահերի մերկ հաշվարկից: Ավտորիտար բռնապետություններին Վաշինգտոնում գովաբանում են, եթե նրանք ԱՄՆ դաշնակիցներ են, իսկ Վրաստանի իշխանությունները, որոնք հազարապատիկ անգամ ավելի դեմոկրատական են, քննադատվում են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին և պատերազմին չմիանալու համար: Ռուսական և չինական ներկա իշխանավորների համար Էլ արդար և ժողովրդական է հյուսիսկորեական վարչակարգը: Եվ այսպես շարունակ: Հուսով եմ՝ խոսքիս ուղերձը հասկանալի էր:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 1240

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.