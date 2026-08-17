Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Նոր խորհրդարանի մասին

Նոր խորհրդարանի մասին

Նոր խորհրդարանի մասին
11.08.2026 | 16:02

Կար 2 տարբերակ.

1. չգնալ խորհրդարան` հայտարարելով դրա դելեգիտիմ լինելու մասին, ձևավորել զուգահեռ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ավելի լայն միավոր ու շարունակել պայքարը հեղափոխական տրամաբանությամբ:

2. Վերցնել մանդատներն ու գնալ խորհրդարան:

2-րդ տարբերակի պարագայում բովանդակային աշխատանքից հրաժարվելը որևէ հիմնավորում չունի: Ընդդիմությունը պետք է ակտիվ աշխատի` օգտագործելով բոլոր պաշտոններն ու խորհրդարանական կառավարման հնարավոր ամբողջ գործիքակազմը: Այդ առումով և´ ԱԺ փոխնախագահի, և´ հանձնաժողովներում նախագահների պաշտոնները վերցնելն արդարացված է ու ճիշտ:

Քիչ են քաղաքական բանտարկյալների, այլ հետապնդվողների մասին բարձրաձայնումները, ինչը մտահոգիչ է` այդ մարդկանց շնորհիվ եք նաև այդ մանդատները ստացել: Կարծես թե ամբիոնից անուններ (ոչ միայն իր թիմակիցների) տվել է միայն Իշխան Սաղաթելյանը (եթե սխալվում եմ, ուղղեք):

Իրեն հարգող ցանկացած ընդդիմություն նման իրավիճակում որպես թիվ 1 խնդիր իր առաջ պետք է դնի իր պայքարի ընկերների ազատությանը հասնելը:

Այս առումով հույս ունեմ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում տեսնել ակտիվ աշխատող, քաղաքական հետապնդումների ու բռնաճնշումների դեմ արդյունավետ պայքարող, ինչպես նաև Բաքվում ապօրինի պահվող մեր հայրենակիցների իրավունքների մասին միջազգային կառույցների հետ որակյալ աշխատանք կատարող ընդդիմադիր թեկնածուի:

Վարազդատ Հարությունյան

Դիտվել է՝ 1357

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.